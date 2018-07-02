Динияр Билялетдинов: «С медалью всяко лучше, чем просто попраздновать победу над, например, Испанией»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов уверен, что аппетит приходит во время игры – команда настраивается на завоевание медалей на чемпионате мира-2018.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

— Акинфеев признался, что команда держала в голове серию пенальти. Иначе нам испанцев не обыграть?

— Нет, почему. У Испании сейчас не лучший атакующий строй. У них не получается то, что раньше они показали. Испанию можно обыгрывать, почему нет?

Другое дело, что у нас есть стереотипы. С этой командой сложно, этих не обыграть… Абсолютно ко всем командам можно подобрать ключи. Не надо принижать или преувеличивать. Берем свои сильные стороны и используем их.

Ну не можем мы контролировать мяч больше Испании, значит, не будем этого делать. Однако это не значит, что мы не можем их обыграть. Пенальти, не пенальти — это уже не важно.

— Можно сравнивать выход в восьмерку сильнейших команд мира с бронзой Евро-2008?

— Трудно сказать. Это вообще два разных по весу и составу участников турнира. Такие команды, как Саудовская Аравия или Панама, разбавляют уровень. Сборные, скажем так, для нас экзотические. Не факт, что эти команды могли бы квалифицироваться на чемпионат Европы.

Сейчас мы видим, что все африканские команды вылетели. Из Азии остались только японцы. Уругвай, Бразилия, Мексика да Колумбия. Остальные — Европа. Кто-то сейчас отсеется, останется чемпионат Европы (улыбается).

— После победы над Голландией на Евро-2008 поражение в полуфинале воспринимали уже не так остро. Сейчас сборная России сделала уже достаточно, чтобы болельщики продолжили ликовать?

— Аппетит приходит во время игры. Почему бы не попробовать замахнуться на медаль. С медалью всяко лучше, чем просто попраздновать победу над, например, Испанией.

Думаю, ребята в команде тоже это понимают. Денек порадуются, а дальше новое испытание. Праздник для народа, а футболисты нацелены на результат. Тем более такая сетка, немножко повезло. Но не надо говорить, что это на руку. Сейчас не останется слабых команд, одни сильнейшие.