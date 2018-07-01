Товен: «Франция должна гордиться Мбаппе»

Футболист сборной Франции Флориан Товен оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против аргентинцев (4:3). Представитель «ПСЖ» отметился дублем.

«Он был спокоен, как и после предыдущих матчей, не заметил в нем изменений. Могу только сказать ему: «Браво», то, что он делает в таком возрасте, невероятно.

Ему не хватает совсем немного, чтобы стать великим. Франция должна гордиться тем, что у нее есть такой игрок, как он», – сказал Товен.

В следующем раунде французы сыграют против уругвайцев.

Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле