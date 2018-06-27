ЧМ-2018. Швейцария не справилась с Коста-Рикой, но вышла в плей-офф и встретится со шведами

Сборная Швейцарии по итогам третьего тура группы Е гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира-2018. Европейцы не смогли обыграть представителей Центральной Америки, упустив три очка на последних минутах.

В следующем раунде команда Владимира Петковича встретится со сборной Швеции.

Чемпионат мира-2018. 3-й тур. Группа Е

Швейцария – Коста-Рика – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Джемаили, 31; 1:1 – Уостон, 56; 2:1 – Дрмич, 88; 2:2 – Руис, 90+3 (с пенальти).

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