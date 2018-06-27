Кан: «В матче с корейцами футболки игроков сборной Германии весили несколько тонн»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан прокомментировал исход матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 между немцами и Южной Кореей (0:2). Эксперт недоволен командой.
«Было ощущение, что футболка на каждом нашем игроке весит несколько тонн. Принимали неправильные решения. Не было стержня у команды», – считает Кан.
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Источник: Sport1.de