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  • Кан: «В матче с корейцами футболки игроков сборной Германии весили несколько тонн»

Кан: «В матче с корейцами футболки игроков сборной Германии весили несколько тонн»

27 июня 2018, 22:34
9

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан прокомментировал исход матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 между немцами и Южной Кореей (0:2). Эксперт недоволен командой.

«Было ощущение, что футболка на каждом нашем игроке весит несколько тонн. Принимали неправильные решения. Не было стержня у команды», – считает Кан.

Немцы не вышли в плей-офф.

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

Самые несчастные люди на свете – немцы, которые видели этот матч вживую

Нойер сделал провал Германии унизительным

Источник: Sport1.de
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Южная Корея Германия Кан Оливер
Комментарии (9)
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zatonn
1530129121
Как это не грустно, но Оливер прав!
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KOLBIS
1530129388
Они были в памперсах...
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FanatSerj
1530129883
вот так это и выглядело, сложно это чем то другим объяснить. Там если бы еще и Корейцы нормально завершали свои имеющиеся моменты могло и 7-0 закончиться
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prezent2017
1530131336
А еще яйца мешали.
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Garrincha58
1530133325
кое кто пупок нюхал вот и опкакались
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teodogat
1530135483
Ну да, верно сказал, цивилизовано, а то у меня была мысль что они понасирали в штаны, поэтому так бегают еле-еле...
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нейтральныйкакникто
1530153729
Самоуверенность немцев и где-то вальяжность-вот главная причина поражения , ну и конечно невезуха. Думали на одной ноге обыграть корейцев-это вам не никчемный Кубок Конфедераций
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ДСА
1530160035
Тренера в третью бундеслигу!
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19831170
1530162819
Дело не в тренере, тренер хороший у них. Тут попахивает его слитием.
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