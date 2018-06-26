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    «Барселона» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Жезусом

    «Барселона» находится в поисках нападающего после того, как форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отказался от перехода в каталонский клуб.

    Сине-гранатовые заинтересованы в приобретении у «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и новый спортивный директор клуба Эрик Абидаль считают, что качества бразильца и его потенциал позволят ему вписаться в игровую систему каталонцев.

    Контракт 21-летнего Жезуса с «Сити» рассчитан до июня 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    26.06.2018 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 16:02

      Сити его не продаст, а Барсе он не сильно нужен. Больше бы заботились об опорной зоне и защите. Вот где нужны усиления - а то всё в час по чайной ложке. Один Паулиньо зашёл, и то он на половину игрок атаки. В последнее время только Умтити - топ-трансфер.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 июня 2018, 14:09

      Это как в старом анекдоте " съест то он съест ,да кто ему даст" сильно удивлюсь если Ман.Сити продаст Жезуса, он очень талантливый парень , да ещё и не на пике, видно, что скорей всего он будет ещё прогрессировать. Думаю Пеп наложит вето на этот трансфер.

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