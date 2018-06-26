«Барселона» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Жезусом

«Барселона» находится в поисках нападающего после того, как форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отказался от перехода в каталонский клуб.

Сине-гранатовые заинтересованы в приобретении у «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и новый спортивный директор клуба Эрик Абидаль считают, что качества бразильца и его потенциал позволят ему вписаться в игровую систему каталонцев.

Контракт 21-летнего Жезуса с «Сити» рассчитан до июня 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.