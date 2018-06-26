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    Эзатолахи: «Иран хотел большего, чем набрать на одно очко меньше грандов»

    Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи пожаловался на работу судейской бригады парагвайского рефери Энрике Касереса в матче Португалией, который закончился со счетом 1:1.

    «Согласен ли я с тем, что мы заслуживали победы? Да, я думаю так же. Но это была сложная игра, мы очень хотели и надеялись победить.

    К тому же, у нас были проблемы с судьями. Благодарю бога за то, что все, что было в наших силах, мы отдали, и сделали все, чтобы наши болельщики были нами довольны.

    К сожалению, мы не достигли того результата, которого хотели. Я очень расстроен, мы ожидали другого результата. Да, мы набрали на один балл меньше, чем гранды мирового футбола, такие как Испания и Португалия, но мы хотели большего», – сказал Эзатолахи.

    Сборная Ирана завершила выступление на чемпионате мира-2018 в России, заняв третье место в группе В.

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2018 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:11

      Что теперь рассуждать ,надо было выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2018, 11:04

      Так играть надо, а не устраивать эту клоунаду на поле. Если хотите большего.

      1
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 26 июня 2018, 10:41

      На одно очко меньше лидеров это справедливо для сборной Ирана. Они никак не сильнее Португалии с Испанией. А ничью вырвать (выстрадать) вполне могли бы. Кто мешал? Пожалуй что сами, такое ощущение по игре Ирана что они думали игра будет продолжаться пока они не забьют больше чем португальцы

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 июня 2018, 10:02

      Надо было вничью с Испанией играть...
      Ни одного нормального года не забили сами то

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