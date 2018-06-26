Эзатолахи: «Иран хотел большего, чем набрать на одно очко меньше грандов»

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи пожаловался на работу судейской бригады парагвайского рефери Энрике Касереса в матче Португалией, который закончился со счетом 1:1.

«Согласен ли я с тем, что мы заслуживали победы? Да, я думаю так же. Но это была сложная игра, мы очень хотели и надеялись победить.

К тому же, у нас были проблемы с судьями. Благодарю бога за то, что все, что было в наших силах, мы отдали, и сделали все, чтобы наши болельщики были нами довольны.

К сожалению, мы не достигли того результата, которого хотели. Я очень расстроен, мы ожидали другого результата. Да, мы набрали на один балл меньше, чем гранды мирового футбола, такие как Испания и Португалия, но мы хотели большего», – сказал Эзатолахи.

Сборная Ирана завершила выступление на чемпионате мира-2018 в России, заняв третье место в группе В.