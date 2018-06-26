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    Аспас: «Испания смотрела все матчи сборной России»

    Нападающий «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас заявил, что его команда внимательно следит за выступлениями сборной России на чемпионате мира-2018. Команды встретятся в 1/8 финала турнира.

    «Мы следили за группой А, смотрели все матчи сборной России, с которой нам предстоит сыграть.

    Знаю, что они уступили команде Уругвая, но не стоит делать серьезных выводов по этому матчу – российская сборная играла не основным составом, ведь у них получили отдых некоторые лидеры. Плюс, было раннее удаление.

    Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех», – рассказал Аспас.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: ТАСС

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    26.06.2018 09:47
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:08

      Увидят ли из этих просмотров что то толковое?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 10:15

      Представляю, что у них в голове, после всех этих просмотров... Так это они ещё не видели наших джокеров.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:14

      У России другой настрой будет )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:10

      Молодцы хорошо раскатали с Португалией! ))

      0
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