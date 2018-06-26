Аспас: «Испания смотрела все матчи сборной России»

Нападающий «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас заявил, что его команда внимательно следит за выступлениями сборной России на чемпионате мира-2018. Команды встретятся в 1/8 финала турнира.

«Мы следили за группой А, смотрели все матчи сборной России, с которой нам предстоит сыграть.

Знаю, что они уступили команде Уругвая, но не стоит делать серьезных выводов по этому матчу – российская сборная играла не основным составом, ведь у них получили отдых некоторые лидеры. Плюс, было раннее удаление.

Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех», – рассказал Аспас.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии