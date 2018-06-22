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    Симеоне: «Месси хорош только из-за невероятных партнеров»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил слабую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за национальную команду.

    «Месси хорош, но только потому что его окружают невероятные партнeры в «Барселоне».

    То, что происходило в матче с Хорватией, случилось с Аргентиной последние четыре года: анархия, никакого управления со стороны руководства сборной или других ответственных лиц. Я не вижу, чтобы кто-то вeл команду вперeд. Она выглядит потерянной. Сборную не ведут вперед ни игроки, ни тренер», – сказал Симеоне.

    За два матча на ЧМ-2018 Месси не забил ни одного гола.

    Почему Месси играет так плохо

    Источник: Goal.com

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    22.06.2018 19:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 июня 2018, 22:49

      У Аргентины 2 проблемы, это руководство сборной, и тренера, хотя эти проблемы взаимосвязаны. Когда увидел в одно время Марадону у руля сборной, понял что с руководством афа, что то не так. Да и в составе не хватает нападающего таранного типа, высокого, который может побороться в штрафной и в вверху. В конце Аргентина ничего не могла делать, так не было такого напа, бегали одни коротышки

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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский > Avaretz 23 июня 2018, 00:12

      Надо было вызывать Икарди. Плевать, какой у него характер, цвет глаз, размер ноги, какой рукой он дрочит, сколько соли он кушает. Чемпионат Мира - турнир из семи игр, и если ты расчитываешь на результат, надо выпускать на поле лучших. Нет? Встретимся через 4 года в Персидском заливе. Но уже Месси будет не тот..

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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 июня 2018, 22:34

      Проблема в тренере и некому Месси подавать мячи, хотя бы от центра поля, сам он всё на себе тянуть не может. Произошёл разрыв между линиями и защитники не готовы к жесткой борьбе и отбору. Симеоне иногда говорит не думая, на эмоциях.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 июня 2018, 21:51

      просто надо было брат Икарди...

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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 22 июня 2018, 21:48

      Интересно, если когда-нибудь Симеоне возглавит сборную Аргентины, какая она будет

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Worldsoccer2121 22 июня 2018, 22:32

      Оно ему надо. Гнома строить?

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > Worldsoccer2121 26 июня 2018, 15:41

      Месси со своими выкрутасами получит по е.....у, как Бекхэм в своё время получил бутсой по щам от Фергюсона

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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 22 июня 2018, 21:46

      На самом деле проблема Аргентины в тренере. Ты выпускаешь игроков из южно-американского дивизиона, и оставляешь при этом на замене наигранную клубную атакующую связку, ты оставляешь вне состава игроков, которые за сезон адаптировались в России и они готовы были представить сборную. С такими решениями тренера даже два Месси бы не вывезли

      0
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 22 июня 2018, 21:14

      Бред сивой кобылы, посмотрите статистику, сколько он делает результативных передач, и сколько он сам голов сделал, и не забывай что Аргентина финалист прошлого чм, тренера хорошего нужно вот и все

      1
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      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:05

      Если делаете стaвки -> stavki.webtalk.ru

      -3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 21:02

      Подписываюсь под каждым словом. Сборной Аргентины не хватает человека, который бы остановил Месси со всем его негативом.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 июня 2018, 20:44

      Симеоне очень хорош ! Но Месси-ЛУЧШЕ !

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 июня 2018, 20:28

      так оно и есть

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