Симеоне: «Месси хорош только из-за невероятных партнеров»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил слабую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за национальную команду.

«Месси хорош, но только потому что его окружают невероятные партнeры в «Барселоне».

То, что происходило в матче с Хорватией, случилось с Аргентиной последние четыре года: анархия, никакого управления со стороны руководства сборной или других ответственных лиц. Я не вижу, чтобы кто-то вeл команду вперeд. Она выглядит потерянной. Сборную не ведут вперед ни игроки, ни тренер», – сказал Симеоне.

За два матча на ЧМ-2018 Месси не забил ни одного гола.

Почему Месси играет так плохо