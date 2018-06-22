Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симеоне: «Месси хорош только из-за невероятных партнеров»

22 июня 2018, 19:27
24

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил слабую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за национальную команду.

«Месси хорош, но только потому что его окружают невероятные партнeры в «Барселоне».

То, что происходило в матче с Хорватией, случилось с Аргентиной последние четыре года: анархия, никакого управления со стороны руководства сборной или других ответственных лиц. Я не вижу, чтобы кто-то вeл команду вперeд. Она выглядит потерянной. Сборную не ведут вперед ни игроки, ни тренер», – сказал Симеоне.

За два матча на ЧМ-2018 Месси не забил ни одного гола.

Почему Месси играет так плохо

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Симеоне Диего
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shotlandets86
1529686128
Диего шарит.
Ответить
Даркуш05
1529686888
Знает что говорит
Ответить
giluxa1963
1529687061
и что только поняли что золотой писюн без поддержки ноль без палочки
Ответить
3a zenit
1529688488
так оно и есть
Ответить
САДЫЧОК
1529689493
Симеоне очень хорош ! Но Месси-ЛУЧШЕ !
Ответить
DOCTOR PENALTY
1529690572
Подписываюсь под каждым словом. Сборной Аргентины не хватает человека, который бы остановил Месси со всем его негативом.
Ответить
dugniks67
1529690751
Если делаете стaвки -> stavki.webtalk.ru
Ответить
VITOLD37
1529691254
Бред сивой кобылы, посмотрите статистику, сколько он делает результативных передач, и сколько он сам голов сделал, и не забывай что Аргентина финалист прошлого чм, тренера хорошего нужно вот и все
Ответить
вместе с ЦСКА
1529693475
просто надо было брат Икарди...
Ответить
Avaretz
1529696968
У Аргентины 2 проблемы, это руководство сборной, и тренера, хотя эти проблемы взаимосвязаны. Когда увидел в одно время Марадону у руля сборной, понял что с руководством афа, что то не так. Да и в составе не хватает нападающего таранного типа, высокого, который может побороться в штрафной и в вверху. В конце Аргентина ничего не могла делать, так не было такого напа, бегали одни коротышки
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
4
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
3
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
8
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+