Симеоне: «Месси хорош только из-за невероятных партнеров»

У Аргентины 2 проблемы, это руководство сборной, и тренера, хотя эти проблемы взаимосвязаны. Когда увидел в одно время Марадону у руля сборной, понял что с руководством афа, что то не так. Да и в составе не хватает нападающего таранного типа, высокого, который может побороться в штрафной и в вверху. В конце Аргентина ничего не могла делать, так не было такого напа, бегали одни коротышки
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил слабую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за национальную команду.
«Месси хорош, но только потому что его окружают невероятные партнeры в «Барселоне».
То, что происходило в матче с Хорватией, случилось с Аргентиной последние четыре года: анархия, никакого управления со стороны руководства сборной или других ответственных лиц. Я не вижу, чтобы кто-то вeл команду вперeд. Она выглядит потерянной. Сборную не ведут вперед ни игроки, ни тренер», – сказал Симеоне.
За два матча на ЧМ-2018 Месси не забил ни одного гола.