Коутиньо: «Сборная Коста-Рики контролировала ход матча с Бразилией»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от победы над Коста-Рикой (2:0) в матче группового раунда ЧМ-2018.

«Меня признали лучшим игроком матча? Мне приятно, еще приятнее, что выиграли. Коста-Рика – качественная команда, которая хорошо играет в защите. Они контролировали игру.

Самое главное для нас – не сдаваться. Надо было психологически подготовиться

Мы знаем, что ответственность на игроках лежит гигантская. Даже если забиваешь на первой минуте, нужно бороться до последней минуты. Мы заслужили эту победу

Неймар? У него была непростая травма, он многое пережил. Он счастлив, что может играть с нами. Этим он заражает нас», – цитирует футболиста корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

Напомним, Коутиньо на первой минуте добавленного времени открыл счет голам в матче на стадионе «Санкт-Петербург». Второй мяч забил Неймар.