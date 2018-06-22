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    Коутиньо: «Сборная Коста-Рики контролировала ход матча с Бразилией»

    Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от победы над Коста-Рикой (2:0) в матче группового раунда ЧМ-2018.

    «Меня признали лучшим игроком матча? Мне приятно, еще приятнее, что выиграли. Коста-Рика – качественная команда, которая хорошо играет в защите. Они контролировали игру.

    Самое главное для нас – не сдаваться. Надо было психологически подготовиться

    Мы знаем, что ответственность на игроках лежит гигантская. Даже если забиваешь на первой минуте, нужно бороться до последней минуты. Мы заслужили эту победу

    Неймар? У него была непростая травма, он многое пережил. Он счастлив, что может играть с нами. Этим он заражает нас», – цитирует футболиста корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Напомним, Коутиньо на первой минуте добавленного времени открыл счет голам в матче на стадионе «Санкт-Петербург». Второй мяч забил Неймар.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:17

      Костериканцы не дотерпели совсем чуть чуть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 июня 2018, 22:09

      Ничего они не контролировали

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 июня 2018, 18:31

      жаль костореканцев

      -1
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