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    Чорлука: «Надеюсь, встретимся с Россией в плей-офф»

    Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука рассчитывает встретиться со сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Обе команды гарантировали себе выход из группы после двух туров.

    «У нас была уверенность после первой игры. Мы знали, что соперник будет нервничать. Использовали свой шанс, забив гол, а после этого еще два мяча.

    Очень красивый стадион в Нижнем Новгороде, для меня очень удачный.

    Результаты показали, что сборная России играет очень хорошо. Надеюсь, мы встретимся в плей-офф», – сказал Чорлука.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: ТАСС

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    22.06.2018 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 10:03

      Извините ошибся , вам возможно Дания попадет ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 09:48

      В случае победы в 1 раунде на вылет, и вам против вероятно Бразилии ) Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 09:24

      Судя по вчерашней игре,до финала не дай БОГ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июня 2018, 09:07

      Было бы отлично.Даёшь славянский финал!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 июня 2018, 08:53

      Поддерживаю!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2018, 08:31

      Если мы займем первое место в группе и хорваты займут, мы встретимся только в финале. Мы за такое развитие событий.

      6
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