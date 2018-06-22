Чорлука: «Надеюсь, встретимся с Россией в плей-офф»

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука рассчитывает встретиться со сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Обе команды гарантировали себе выход из группы после двух туров.

«У нас была уверенность после первой игры. Мы знали, что соперник будет нервничать. Использовали свой шанс, забив гол, а после этого еще два мяча.

Очень красивый стадион в Нижнем Новгороде, для меня очень удачный.

Результаты показали, что сборная России играет очень хорошо. Надеюсь, мы встретимся в плей-офф», – сказал Чорлука.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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