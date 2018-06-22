Врсалько: «После наших голов болельщики Аргентины были все тише и тише»

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько считает заслуженной победу над сборной Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

«Это самое большое удовольствие играть за свою команду и страну, играть для всех хорватов во всем мире. В нашей игре есть вещи, которые нужно исправить, но мы заслужили победу, мы были лучше. Нам нужно оставаться сконцентрированными и продолжать в том же темпе.

Я увидел, как Аргентина упала, видел, как аргентинцы плачут. В следующей игре им необходимо показать свой максимум, чтобы остаться в турнире. Нашей целью было пройти группу, теперь мы будем идти от матча к матчу.

Болельщиков Аргентины было много на стадионе, но после наших голов они были все тише и тише. Это победа не только наша – но и всех болельщиков Хорватии, они отлично нас сегодня поддерживали на стадионе и под конец матча их было прекрасно слышно.

Лука Модрич сегодня показал, что он из тех футболистов, который делают футбол таким интересным», – сказал Врсалько.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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