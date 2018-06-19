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  • Орлов: «Если швейцарцы закрыли Неймара, сборная России Салаха не закроет, что ли?»

Орлов: «Если швейцарцы закрыли Неймара, сборная России Салаха не закроет, что ли?»

19 июня 2018, 17:13
34

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта и о нападающем африканской команды Мохамеде Салахе.

«Все те, кто играл в первом матче, должны выходить на поле. Жалко, нет Дзагоева, но значит слева выйдет Черышев. Но когда ты атакуешь слева, у них на правом фланге в атаке Салах. И здесь очень интересная история. Надо Черчесову придумать какие-то тактические уловки. Все игроки нашей сборной, конечно, проиграют в скорости Салаху. По идее напрашивается вариант, который применили швейцарцы против бразильца Неймара: один атакует, второй страхует сзади и подходит из центра поля еще опорный полузащитник – получается такой треугольник. Если Неймара закрыли, то Салаха не закрыть, что ли? Потом, в сборной у него ведь не такие партнеры, как в «Ливерпуле» – это тоже надо учитывать.

Но у Египта есть другое – контроль мяча. И без Салаха они держат его хорошо. Есть два мощных, высоких центральных защитника. Наверное, целесообразнее все-таки выпускать более юркого и координированного форварда – Федора Смолова. В последних матчах он был соучастником коллективной игры, ставка была сделана на него.

Сейчас стоит вопрос – Дзюба будет играть или Федор. Но мне кажется, надо все-таки склоняться к тому, что основной центрфорвард пока Смолов. А в остальном – всем ребятам надо просто показать, на что они способны. Не надо даже ничего придумывать, сыграйте как умеете.

Салах – это уникальный человек. Мусульмане ему подарили землю в Мекке. Самое сакральное место для них, а ему там участок подарили. Но мне кажется, что он еще не такая звезда, как Месси или Роналду. Ему еще надо доказать. Три года назад он еще очень дешево котировался. А команда Египта хороша и с ним, и без него. Он – это вишенка на торте. Команда же – одна из сильнейших в Африке, что там говорить. Ее футболисты играют в основном в Европе.

Салах не играл три недели? Это да, может сказаться на том, что его не хватит на два тайма. Мои коллеги были вчера в стане сборной Египта, и пресс-атташе команды сказал, что Салах стопроцентно выйдет с первых минут. Бояться не надо, надо играть. В каждом эпизоде нужно отыграть до конца», – сказал Орлов.

Поединок Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат мира Египет Россия Неймар Салах Мохамед Орлов Геннадий
Комментарии (34)
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Чикомас
1529417851
Игнашевич, за ним не успеет...Кутепов..сам ему пас отдаст...Вот такие дела...
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Патронташ
1529417890
Швейцарцы , Неймар,Россия, Салах...Каша полная футбольная у старика в голове.
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Svoysvoemubrat
1529419307
Сколько не тверди халва, слаще не станет. Ничейка нам сегодня за счастье станет.
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Валерий2705
1529419402
Только у швейцарцев защитники из Серии а и Бундеслиги, а у нас Серега Игнашевич пытается под сраку лет всю оборону вытянуть...
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СШГЭС
1529420033
Старое ботало снова заскрипело. Поведай лучше как вы в зеньке со своим аргентинским экспериментом пол-сборной замариновали.
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Приус
1529420275
Закрывашек нема.
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Полная Канистра
1529420371
ни какой Смолов уже не юркий все на него играют а толку. И ещё если все будут за одним Салахом бегать и подстраховывать своих то откроются свободные зоны вот тут то другие египтяне нам подарки принесут. ВОТ И БУДЕТ ТЕБЕ /ЧТО ЛИ?/
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Ахимас Вельде
1529421247
Они и без Салаха напихают нашим полну ж.пу огурцов.
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Ден 781
1529422107
Бразилия нас разорвала недавно, нам до Щвецарцев как до луны пешком
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OfaZavr
1529427233
ну и когда мы на один уровень со Швейцарией встали интересно знать, некорректное сравнение, да и Неймар сейчас не ахти.
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