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    Орлов: «Если швейцарцы закрыли Неймара, сборная России Салаха не закроет, что ли?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта и о нападающем африканской команды Мохамеде Салахе.

    «Все те, кто играл в первом матче, должны выходить на поле. Жалко, нет Дзагоева, но значит слева выйдет Черышев. Но когда ты атакуешь слева, у них на правом фланге в атаке Салах. И здесь очень интересная история. Надо Черчесову придумать какие-то тактические уловки. Все игроки нашей сборной, конечно, проиграют в скорости Салаху. По идее напрашивается вариант, который применили швейцарцы против бразильца Неймара: один атакует, второй страхует сзади и подходит из центра поля еще опорный полузащитник – получается такой треугольник. Если Неймара закрыли, то Салаха не закрыть, что ли? Потом, в сборной у него ведь не такие партнеры, как в «Ливерпуле» – это тоже надо учитывать.

    Но у Египта есть другое – контроль мяча. И без Салаха они держат его хорошо. Есть два мощных, высоких центральных защитника. Наверное, целесообразнее все-таки выпускать более юркого и координированного форварда – Федора Смолова. В последних матчах он был соучастником коллективной игры, ставка была сделана на него.

    Сейчас стоит вопрос – Дзюба будет играть или Федор. Но мне кажется, надо все-таки склоняться к тому, что основной центрфорвард пока Смолов. А в остальном – всем ребятам надо просто показать, на что они способны. Не надо даже ничего придумывать, сыграйте как умеете.

    Салах – это уникальный человек. Мусульмане ему подарили землю в Мекке. Самое сакральное место для них, а ему там участок подарили. Но мне кажется, что он еще не такая звезда, как Месси или Роналду. Ему еще надо доказать. Три года назад он еще очень дешево котировался. А команда Египта хороша и с ним, и без него. Он – это вишенка на торте. Команда же – одна из сильнейших в Африке, что там говорить. Ее футболисты играют в основном в Европе.

    Салах не играл три недели? Это да, может сказаться на том, что его не хватит на два тайма. Мои коллеги были вчера в стане сборной Египта, и пресс-атташе команды сказал, что Салах стопроцентно выйдет с первых минут. Бояться не надо, надо играть. В каждом эпизоде нужно отыграть до конца», – сказал Орлов.

    Поединок Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Российская газета»

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    19.06.2018 17:13
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:20

      Оказывается не так уж и страшен этот Салах.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2018, 11:39

      Вот вроде эксперт, а сравнивает Теплое с Мягким. Как вообще можно так некорректно рассуждать ?

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 19 июня 2018, 20:52

      Вот именно что не закроем. Иди смотри предсезонку зенитушки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:53

      ну и когда мы на один уровень со Швейцарией встали интересно знать, некорректное сравнение, да и Неймар сейчас не ахти.

      4
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 19 июня 2018, 19:23

      Опять клоун заговорил) сборная Швейцарии сейчас раз в кучу сильнее России

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 19 июня 2018, 19:03

      Вот именно мы не швейцария возьмём и сольём позорно и напьёмся явно сравнения не к чему!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 18:59

      Весь вопрос как закрыли. Разменяли на 3 желтые, он тренироваться не может. Не боишься, Гена, что нас на три красные разменяют?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 июня 2018, 18:44

      Что мы этот колхоз не обыграем (с)?
      Так думали, а на деле что?

      0
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 19 июня 2018, 18:38

      У меня непатриотичное предчувствие, что сегодня наших будут возить как серливых кутят, они собьются на грубость, как бы не было удаления и итога, как у колумбийцев с японцами сегодня. Буду рад, если ошибусь, значит, мнительным стал

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 19 июня 2018, 18:37

      Ставлю на ничью. Готов отдать за это полжизни соседа и чужого поросенка. А потом Уругвай, набравший 6 очков, элементарно сгоняет с нами ничейку. Министр спорта Уругвая дал на это добро.(см. ссылку)И чудо свершится!!! Сборная России войдет в число 16 лучших команд мира и этим впишет себя золотыми буквами в историю российского футбола.https://russian.rt.com/sport/news/523677-ministr-urugvai-rossiya-chm2018

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      Рейтинг: +118

      Дави гниду > ЮНик 19 июня 2018, 18:41

      Это из доклада Мутко Путину?

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