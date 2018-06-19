Орлов: «Если швейцарцы закрыли Неймара, сборная России Салаха не закроет, что ли?»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта и о нападающем африканской команды Мохамеде Салахе.

«Все те, кто играл в первом матче, должны выходить на поле. Жалко, нет Дзагоева, но значит слева выйдет Черышев. Но когда ты атакуешь слева, у них на правом фланге в атаке Салах. И здесь очень интересная история. Надо Черчесову придумать какие-то тактические уловки. Все игроки нашей сборной, конечно, проиграют в скорости Салаху. По идее напрашивается вариант, который применили швейцарцы против бразильца Неймара: один атакует, второй страхует сзади и подходит из центра поля еще опорный полузащитник – получается такой треугольник. Если Неймара закрыли, то Салаха не закрыть, что ли? Потом, в сборной у него ведь не такие партнеры, как в «Ливерпуле» – это тоже надо учитывать.

Но у Египта есть другое – контроль мяча. И без Салаха они держат его хорошо. Есть два мощных, высоких центральных защитника. Наверное, целесообразнее все-таки выпускать более юркого и координированного форварда – Федора Смолова. В последних матчах он был соучастником коллективной игры, ставка была сделана на него.

Сейчас стоит вопрос – Дзюба будет играть или Федор. Но мне кажется, надо все-таки склоняться к тому, что основной центрфорвард пока Смолов. А в остальном – всем ребятам надо просто показать, на что они способны. Не надо даже ничего придумывать, сыграйте как умеете.

Салах – это уникальный человек. Мусульмане ему подарили землю в Мекке. Самое сакральное место для них, а ему там участок подарили. Но мне кажется, что он еще не такая звезда, как Месси или Роналду. Ему еще надо доказать. Три года назад он еще очень дешево котировался. А команда Египта хороша и с ним, и без него. Он – это вишенка на торте. Команда же – одна из сильнейших в Африке, что там говорить. Ее футболисты играют в основном в Европе.

Салах не играл три недели? Это да, может сказаться на том, что его не хватит на два тайма. Мои коллеги были вчера в стане сборной Египта, и пресс-атташе команды сказал, что Салах стопроцентно выйдет с первых минут. Бояться не надо, надо играть. В каждом эпизоде нужно отыграть до конца», – сказал Орлов.

Поединок Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.