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    Бердыев: «С нынешней позицией мы катимся вниз. Закончится все тем, что в РФПЛ будут играть Москва и область. И, возможно, Санкт-Петербург»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев убежден, что власти страны должны уделять больше внимания развитию футбола в регионах. По мнению специалиста, нельзя допустить исчезновение клубов-доноров, воспитывающих игроков для российских топ-команд.

    «Что России глобально может дать чемпионат мира? Шанс, что руководство страны после этого обратит внимание на футбол. Посмотрите, клубы закрываются – «Амкар» и «Тосно» пропадают. И таких команд будет много. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.

    В Перми первым делом губернатор закрыл женскую баскетбольную команду. Куда прийти девочкам? Нет баскетбола. Сейчас тоже самое с футболом. Такой край оставили без клуба. Поэтому руководство страны должно понять, что футбол нужно развивать и поддерживать.

    Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы – да, безусловно. Но должна быть организация, и она важнее всего. Можно и на улице играть – вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. Понятно, что время другое и условия должны быть другие.

    Для меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда. Если будут исчезать клубы-доноры российского футбола за МКАДом, то к чему мы придем? Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из «Динамо». Остальные не из Москвы и пришли туда в 14 лет и позже. Азы они получали вне Москвы. И мы сейчас это все перечеркиваем. И закончится все тем, что в чемпионате России будут играть Москва и Московская область. Это как чемпионат Аргентины – Буэнос-Айрес и его пригород. То есть, это будут Москва, Химки, Тула, ближайшие областные города и, может быть, Санкт-Петербург, где добавят еще несколько команд. Вот этим все и закончится, если эта тенденция продолжится», – сказал Бердыев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.06.2018 12:13
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:05

      Прав Бердыев, но для этого нужна государственная программа развития футбола.

      0
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      Рейтинг: +36

      graf34 19 июня 2018, 20:32

      Мне очень нравится "Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба"...Зарплаты в ПФЛ в 1 000 000$ в год и выше - и это социальный проект? Губа не дура... Тогда все население должно голодать...
      Надо было признать и поддержать предложение Газзаева - не важно, что при этом могут пасть зарплаты ...они и так слишком хорошо живут...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 19:05

      Похоже на то!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:00

      все верно сказал, но что толку если до тех от кого многое зависит не достучаться.

      4
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      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:23

      позиции разные бывают ! Вы на какой в футбол играли ?))

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 19 июня 2018, 14:33

      Да вообще чемпионат России превращается в чемпионат
      Садового кольца.
      Ждём конца?

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 июня 2018, 14:27

      Бердыев даёт точный анализ нашему футболу! Трезвая оценка жизни Российских команд! Очень жаль, что к словам тренера Рубина мало кто прислушивается!
      Сейчас по поводу сборной на всех каналах ТВ развели такую истерию,что тошно становиться! Выйгрыш у аравийцев возвиличен до подвига! Перед игрой с Египтом-все кричат о победе! Причём на всех каналах! А кто-то задумался о реалистичности нашей сборной?!Действительно сильных команд наши не обыгрывали уже давно! Головин-один, он мало что сможет-ведь поддержки у него маловато. Да и резерва нет!

      6
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      Рейтинг: +36

      graf34 > ZENIT-59 19 июня 2018, 20:34

      Да и при том Головин - не Салах, его одного удержать проще пареной репы...

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 19 июня 2018, 14:00

      Как всегда Бердыев прав, но для правительства важнее все что ближе к Москве, все что ближе к ним, все важнее для внешнего мира, все важно для гостей, сделать показуху, а то что в глубинке все в ховне. Чм устроили, а остальное не важно

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      Рейтинг: +1236

      омск55 19 июня 2018, 13:46

      Прав Бердыев

      4
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      Рейтинг: +1501

      777+ 19 июня 2018, 13:29

      Организовать помощь для профессиональных команд со стороны губернаторов - это правильно! НО НЕ ДЕНЬГАМИ, - ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ - НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА(ФУТБОЛА)!!! В данном случае помощь губернатора - это авторитет у бизнеса и влияние на него в решении спортивных вопросов!

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