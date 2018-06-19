Бердыев: «С нынешней позицией мы катимся вниз. Закончится все тем, что в РФПЛ будут играть Москва и область. И, возможно, Санкт-Петербург»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев убежден, что власти страны должны уделять больше внимания развитию футбола в регионах. По мнению специалиста, нельзя допустить исчезновение клубов-доноров, воспитывающих игроков для российских топ-команд.

«Что России глобально может дать чемпионат мира? Шанс, что руководство страны после этого обратит внимание на футбол. Посмотрите, клубы закрываются – «Амкар» и «Тосно» пропадают. И таких команд будет много. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.

В Перми первым делом губернатор закрыл женскую баскетбольную команду. Куда прийти девочкам? Нет баскетбола. Сейчас тоже самое с футболом. Такой край оставили без клуба. Поэтому руководство страны должно понять, что футбол нужно развивать и поддерживать.

Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы – да, безусловно. Но должна быть организация, и она важнее всего. Можно и на улице играть – вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. Понятно, что время другое и условия должны быть другие.

Для меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда. Если будут исчезать клубы-доноры российского футбола за МКАДом, то к чему мы придем? Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из «Динамо». Остальные не из Москвы и пришли туда в 14 лет и позже. Азы они получали вне Москвы. И мы сейчас это все перечеркиваем. И закончится все тем, что в чемпионате России будут играть Москва и Московская область. Это как чемпионат Аргентины – Буэнос-Айрес и его пригород. То есть, это будут Москва, Химки, Тула, ближайшие областные города и, может быть, Санкт-Петербург, где добавят еще несколько команд. Вот этим все и закончится, если эта тенденция продолжится», – сказал Бердыев.