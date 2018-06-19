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  • Бердыев: «С нынешней позицией мы катимся вниз. Закончится все тем, что в РФПЛ будут играть Москва и область. И, возможно, Санкт-Петербург»

Бердыев: «С нынешней позицией мы катимся вниз. Закончится все тем, что в РФПЛ будут играть Москва и область. И, возможно, Санкт-Петербург»

19 июня 2018, 12:13
33

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев убежден, что власти страны должны уделять больше внимания развитию футбола в регионах. По мнению специалиста, нельзя допустить исчезновение клубов-доноров, воспитывающих игроков для российских топ-команд.

«Что России глобально может дать чемпионат мира? Шанс, что руководство страны после этого обратит внимание на футбол. Посмотрите, клубы закрываются – «Амкар» и «Тосно» пропадают. И таких команд будет много. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.

В Перми первым делом губернатор закрыл женскую баскетбольную команду. Куда прийти девочкам? Нет баскетбола. Сейчас тоже самое с футболом. Такой край оставили без клуба. Поэтому руководство страны должно понять, что футбол нужно развивать и поддерживать.

Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы – да, безусловно. Но должна быть организация, и она важнее всего. Можно и на улице играть – вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. Понятно, что время другое и условия должны быть другие.

Для меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда. Если будут исчезать клубы-доноры российского футбола за МКАДом, то к чему мы придем? Чистых москвичей в московских клубах играет ведь четыре человека: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук из «Динамо». Остальные не из Москвы и пришли туда в 14 лет и позже. Азы они получали вне Москвы. И мы сейчас это все перечеркиваем. И закончится все тем, что в чемпионате России будут играть Москва и Московская область. Это как чемпионат Аргентины – Буэнос-Айрес и его пригород. То есть, это будут Москва, Химки, Тула, ближайшие областные города и, может быть, Санкт-Петербург, где добавят еще несколько команд. Вот этим все и закончится, если эта тенденция продолжится», – сказал Бердыев.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (33)
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Муруал
1529399876
Необходимо выводить финансовые активы из москвы в регионы.
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insider_retro
1529400427
Что значит, в современных условиях, "...команда должна жить..."??!!.. Отрезать в бюджете и содержать региональную игрушку в угоду чьим-то амбициям?... На халявных деньгах трудоголиков не вырастить!!!!.. Про проект и амбиции согласен... Но в провинции нет денег, необходимых для содержания клуба РФПЛ!.. Да и людей способных расстаться с большими деньгами ради эфемерного успеха и будущих побед - не много!..
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dyema
1529400455
По моему все эти " неожиданные " смерти клубов ничто иное, как неумение правильно оценивать финансовые возможности. А это в первую очередь идёт от чересчур завышенных зарплат игроков любого уровня, как " звёзд" , которых у нас в принципе нет, так и всего остального болота. 100 000 ЕВРИКОВ В ГОД НИКТО В НАШЕМ ФУТБОЛЕ ЗА ДЕНЬГИ ВООБЩЕ НЕ СЧИТАЕТ, А ЭТО МЕЖДУ ПРОЧИМ 600 000 Р. С ХВОСТИКОМ В МЕСЯЦ.... За такие деньги в " миру" надо ну очень стараться, да и далеко не везде получится....... Реальные зарплаты, реальные запросы и не будет этого бардака. ИМХО.
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gandyv
1529400521
Профессиональный клуб за гос.счет тоже как-то неправильно, так ведь? Содержание клуба РФПЛ - это огромные деньги и зачем, условно человеку не любящему футбол, такие траты. Он скажет: откройте детский сад, школу, больницу и пустите деньги на их содержание. И будет прав, в какой-то степени. Детский спорт надо финансировать, а профессиональный клуб должен быть на частные деньги.
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vladimir-7
1529400655
Руководство страны изучило только два арифметических действия, это отнимать (у населения) и делить ( между сбой), поэтому о какой помощи из центра можно говорить.
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Shogun
1529401583
Какой футбол в регионах, если своим главам регионам вы нахрен не нужны, то Москве и подавно, ищете своих инвесторов, а не нойте, что спонсоры спонсируют клубы Москвы и Питера, а футбол в России это тотальная убыль и кому интересно давать деньги не получаю прибыли, смешной Бердыев, да еще вспомнил про Буэнос, где политика по игрокам стоит, как у Бенфики с Порту, засветился игрой и welcome в команду так и везде и это называется работа скаута и в той же самой академии Барселоны или МЮ, 95% игроков молодых все из пригородов других регионов и тем более из других стран, а особенно это можно посмотреть в Англии
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омск55
1529405172
Прав Бердыев
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Avaretz
1529406044
Как всегда Бердыев прав, но для правительства важнее все что ближе к Москве, все что ближе к ним, все важнее для внешнего мира, все важно для гостей, сделать показуху, а то что в глубинке все в ховне. Чм устроили, а остальное не важно
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ZENIT-59
1529407678
Бердыев даёт точный анализ нашему футболу! Трезвая оценка жизни Российских команд! Очень жаль, что к словам тренера Рубина мало кто прислушивается! Сейчас по поводу сборной на всех каналах ТВ развели такую истерию,что тошно становиться! Выйгрыш у аравийцев возвиличен до подвига! Перед игрой с Египтом-все кричат о победе! Причём на всех каналах! А кто-то задумался о реалистичности нашей сборной?!Действительно сильных команд наши не обыгрывали уже давно! Головин-один, он мало что сможет-ведь поддержки у него маловато. Да и резерва нет!
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OfaZavr
1529424021
все верно сказал, но что толку если до тех от кого многое зависит не достучаться.
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