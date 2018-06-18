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    Дмитрий Черышев: «Салах – не мировая звезда. Он не способен бороться за «Золотую бутсу» чемпионата мира»

    Российский специалист Дмитрий Черышев поделился мнением относительно перспектив нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира.

    «Салах – исключительный игрок, но он – не звезда мирового класса, способная соревноваться за «Золотую бутсу» на чемпионате мира. Сейчас на эту награду претендуют Роналду, Месси, Неймар и, возможно, Кейн.

    «Ливерпуль правильно использует Салаха. Здесь, в сборной Египта, все будет по-другому», – сказал Черышев.

    Салах не принимал участие в первом матче египтян на чемпионате мира против Уругвая (0:1).

    «Золотая бутса» – приз, вручаемый лучшему бомбардиру турнира.

    Источник: Tribalfootball

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    18.06.2018 16:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 19 июня 2018, 07:30

      Мировая звезда Кутепов после победы над " мертвыми" арабами
      Сегодня Египет поставит все на своё место

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июня 2018, 00:37

      Зря он так !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 23:50

      Черышев а кто звезда?...-Неймар?!....нет уж!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 22:20

      Конечно Египет не Ливерпуль, и Салаху будет трудней взаимодействовать со своими соотечественниками. Но занижать его мастерство никак нельзя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 июня 2018, 20:35

      Звезда - не звезда, а свою банку Акинфеев от него поимеет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:44

      это наши не мировые звезды чтобы позволить себе считать Салаха не мировой звездой))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 19:00

      Черышев не мировая звезда, чтобы оценивать Салаха.

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 18 июня 2018, 18:41

      Конечно в сборной Египта у Салаха нет таких партнеров как у Месси , Кейна и Роналдо в своих сборных , поэтому ему сложнее ! Но то , что он игрок не мирового уровня - это ты Черышев зря !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 июня 2018, 18:14

      завтра увидим как он выздоровел или нет, спасибо Рамосу если нет
      будь он в форме ппц нашей защите

      1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 18 июня 2018, 18:01

      чувствуется, что цитата вырвана из контекста и, как всегда, для того чтобы "спустить собак" на конкретного игрока..

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