Дмитрий Черышев: «Салах – не мировая звезда. Он не способен бороться за «Золотую бутсу» чемпионата мира»

Российский специалист Дмитрий Черышев поделился мнением относительно перспектив нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира.

«Салах – исключительный игрок, но он – не звезда мирового класса, способная соревноваться за «Золотую бутсу» на чемпионате мира. Сейчас на эту награду претендуют Роналду, Месси, Неймар и, возможно, Кейн.

«Ливерпуль правильно использует Салаха. Здесь, в сборной Египта, все будет по-другому», – сказал Черышев.

Салах не принимал участие в первом матче египтян на чемпионате мира против Уругвая (0:1).

«Золотая бутса» – приз, вручаемый лучшему бомбардиру турнира.