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  • Дмитрий Черышев: «Салах – не мировая звезда. Он не способен бороться за «Золотую бутсу» чемпионата мира»

Дмитрий Черышев: «Салах – не мировая звезда. Он не способен бороться за «Золотую бутсу» чемпионата мира»

18 июня 2018, 16:12
28

Российский специалист Дмитрий Черышев поделился мнением относительно перспектив нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира.

«Салах – исключительный игрок, но он – не звезда мирового класса, способная соревноваться за «Золотую бутсу» на чемпионате мира. Сейчас на эту награду претендуют Роналду, Месси, Неймар и, возможно, Кейн.

«Ливерпуль правильно использует Салаха. Здесь, в сборной Египта, все будет по-другому», – сказал Черышев.

Салах не принимал участие в первом матче египтян на чемпионате мира против Уругвая (0:1).

«Золотая бутса» – приз, вручаемый лучшему бомбардиру турнира.

Источник: Tribalfootball
Чемпионат мира Египет Ливерпуль Салах Мохамед Черышев Дмитрий
Комментарии (28)
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Shogun
1529329247
Да в принципе прав, первый нормальный сезон после лиги пенсионеров, а дальше хрен знает, а может и сломается вовсе, например как и Лаллана, перешел в Ливер пошумел сезон и сдох
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bset
1529330303
Давайте закончим обсуждать соперника, а будем смотреть за своей подготовкой. А уже после матча будем обсуждать, кто как сыграл. С текущим состоянием дел нам любого соперника стоит опасаться. Той же Саудовской Аравии могли без проблем проиграть.
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yorgenbarenz
1529331445
Если у Салаха крыло хорошо зажило,то он нам запомнится надолго.Навсегда он врежется в память Кутепову и его коллегам по обороне.))Почему Кутепову?Очень он понравится Салаху....
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Ruryu
1529332079
Салах в Ливере,и Салах в Египте,это два разных игрока... ,что никак не умаляет,его достоинств... так что,нашим "пацанчикам" ,придётся напрягаться.
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mihail200606
1529333785
спецЫалист бред несет... он топ игрок. другое дело , что сборная у него не из фаворитов и понятно то до финала не дойдет., т.е. много матчей не сыграет.. все кого он назвал в в качестве претендентов скорее всего дойдут со своими сборными до 1/4 минимум, т.е. шансов забить у них гораздо больше... а по ходу сезона прошедшего салах смотрелся не хуже никого из них. и лучше неймара и кейна точно
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BAIv
1529334857
завтра увидим как он выздоровел или нет, спасибо Рамосу если нет будь он в форме ппц нашей защите
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ROSTOV SUPER
1529336490
Конечно в сборной Египта у Салаха нет таких партнеров как у Месси , Кейна и Роналдо в своих сборных , поэтому ему сложнее ! Но то , что он игрок не мирового уровня - это ты Черышев зря !
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prezent2017
1529337611
Черышев не мировая звезда, чтобы оценивать Салаха.
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OfaZavr
1529340241
это наши не мировые звезды чтобы позволить себе считать Салаха не мировой звездой))
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vick-north-west
1529343314
Звезда - не звезда, а свою банку Акинфеев от него поимеет.
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