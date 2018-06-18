Алексей Попов: «Амкар» похоронили. В последние пять-десять лет клуб шел к краху»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов, а ныне управляющий возрожденной команды «Звезда», высказал мнение по поводу закрытия пермского клуба.

Сегодня стало известно, что «Амкар» не будет заявляться в ПФЛ на следующий сезон из-за отсутствия финансирования. Ранее РФС лишил пермяков лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ.

– Вы с горечью узнали о прекращении существования «Амкара»?

– Для меня это больная тема. Я отдал этому клубу 20 лет. Команду похоронили. Я говорил о том, что клуб идет к краху последние пять-десять лет. В итоге все так и произошло. Меня не слушали и говорили, что я не прав, а господин Маслов (прим. – исполнительный директор «Амкара») был прав – ну вот и итог.

– Вы контактируете с руководством Пермского края по проекту ФК «Звезда». Как чиновники реагируют, что регион теряет команду Премьер-лиги и вообще клуб?

– Насколько я знаю, руководство хотело сохранить команду, но господин Шилов не идет ни на какой контакт. Жаль, что так получается.

«Амкар» был постоянным участником РФПЛ начиная с 2004 года.