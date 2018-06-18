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  • Алексей Попов: «Амкар» похоронили. В последние пять-десять лет клуб шел к краху»

Алексей Попов: «Амкар» похоронили. В последние пять-десять лет клуб шел к краху»

18 июня 2018, 15:30
5

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов, а ныне управляющий возрожденной команды «Звезда», высказал мнение по поводу закрытия пермского клуба.

Сегодня стало известно, что «Амкар» не будет заявляться в ПФЛ на следующий сезон из-за отсутствия финансирования. Ранее РФС лишил пермяков лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ.

– Вы с горечью узнали о прекращении существования «Амкара»?

– Для меня это больная тема. Я отдал этому клубу 20 лет. Команду похоронили. Я говорил о том, что клуб идет к краху последние пять-десять лет. В итоге все так и произошло. Меня не слушали и говорили, что я не прав, а господин Маслов (прим. – исполнительный директор «Амкара») был прав – ну вот и итог.

– Вы контактируете с руководством Пермского края по проекту ФК «Звезда». Как чиновники реагируют, что регион теряет команду Премьер-лиги и вообще клуб?

– Насколько я знаю, руководство хотело сохранить команду, но господин Шилов не идет ни на какой контакт. Жаль, что так получается.

«Амкар» был постоянным участником РФПЛ начиная с 2004 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Попов Алексей
Комментарии (5)
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Gorasul
1529326233
Ну судя по тому какие люди живут в этом городе по матчу чемпионата мира. Им футбол вообще не сдался..
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komarinskiy
1529326265
Зачем возрождать Звезду, если уже сейчас ясно, что ее ждет печальное будущее. Будет вечно без денег болтаться во второй лиге, без поддержки, без болельщиков, без нормального стадиона. Кому это надо?
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Тибер
1529333888
Нам бы ваши 2 нигерийца пригодились! ) Защитник и нападающий! ))
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prezent2017
1529334433
Новый губер выступил в качестве попа-отпевалы.
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кузнецов артем
1529342895
Ну и правильно сделаете звезду, наладите работу школы молодежной, поработаете с фанатским движение, найдете спонсоров и тогда уже можно будет думать о развитии клуба
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