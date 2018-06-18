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    Алексей Попов: «Амкар» похоронили. В последние пять-десять лет клуб шел к краху»

    Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов, а ныне управляющий возрожденной команды «Звезда», высказал мнение по поводу закрытия пермского клуба.

    Сегодня стало известно, что «Амкар» не будет заявляться в ПФЛ на следующий сезон из-за отсутствия финансирования. Ранее РФС лишил пермяков лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ.

    – Вы с горечью узнали о прекращении существования «Амкара»?

    – Для меня это больная тема. Я отдал этому клубу 20 лет. Команду похоронили. Я говорил о том, что клуб идет к краху последние пять-десять лет. В итоге все так и произошло. Меня не слушали и говорили, что я не прав, а господин Маслов (прим. – исполнительный директор «Амкара») был прав – ну вот и итог.

    – Вы контактируете с руководством Пермского края по проекту ФК «Звезда». Как чиновники реагируют, что регион теряет команду Премьер-лиги и вообще клуб?

    – Насколько я знаю, руководство хотело сохранить команду, но господин Шилов не идет ни на какой контакт. Жаль, что так получается.

    «Амкар» был постоянным участником РФПЛ начиная с 2004 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2018 15:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 июня 2018, 20:28

      Ну и правильно сделаете звезду, наладите работу школы молодежной, поработаете с фанатским движение, найдете спонсоров и тогда уже можно будет думать о развитии клуба

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 18:07

      Новый губер выступил в качестве попа-отпевалы.

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:58

      Нам бы ваши 2 нигерийца пригодились! ) Защитник и нападающий! ))

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 18 июня 2018, 15:51

      Зачем возрождать Звезду, если уже сейчас ясно, что ее ждет печальное будущее. Будет вечно без денег болтаться во второй лиге, без поддержки, без болельщиков, без нормального стадиона. Кому это надо?

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 18 июня 2018, 15:50

      Ну судя по тому какие люди живут в этом городе по матчу чемпионата мира. Им футбол вообще не сдался..

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