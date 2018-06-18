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    Чугайнов: «Роналду? В одиночку чемпионаты мира не выигрывают»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов назвал основных претендентов на победу в чемпионате мира-2018.

    – Кто же выиграет чемпионат мира?

    – До начала турнира главными претендентами на победу считал Бразилию и Германию. А сейчас – Испанию.

    – Почему?

    – Бразильцы и немцы в первом туре не убедили, мягко говоря. Испанцы, наоборот, очень понравились. Подбор футболистов шикарный, отлажена командная игра. Никто не тянет одеяло на себя, все подчинено результату.

    – А Португалия?

    – Вот в нее не верю. Там игра заточена на Криштиану Роналду. Есть он – и все остальные. Но в одиночку чемпионаты мира не выигрывают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2018 06:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 июня 2018, 13:03

      Португалия Евро если чё взяла... С игрой заточенной на Криштиану, и выигравшей без него....

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      Рейтинг: +846

      sined1951 18 июня 2018, 11:47

      Роналду молодец! В игре с Испанией он не тянул "одеяло на себя", а работал на команду и только в решающие моменты брал игру на себя. А вот Месси и Неймар играли в стиле Халка (дайте мне-я забью), поэтому и результат неутешительный.

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