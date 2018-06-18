Чугайнов: «Роналду? В одиночку чемпионаты мира не выигрывают»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов назвал основных претендентов на победу в чемпионате мира-2018.

– Кто же выиграет чемпионат мира?

– До начала турнира главными претендентами на победу считал Бразилию и Германию. А сейчас – Испанию.

– Почему?

– Бразильцы и немцы в первом туре не убедили, мягко говоря. Испанцы, наоборот, очень понравились. Подбор футболистов шикарный, отлажена командная игра. Никто не тянет одеяло на себя, все подчинено результату.

– А Португалия?

– Вот в нее не верю. Там игра заточена на Криштиану Роналду. Есть он – и все остальные. Но в одиночку чемпионаты мира не выигрывают.