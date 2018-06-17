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    Иванович обошел Станковича и установил рекорд сборной Сербии по количеству проведенных матчей

    Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович вышел в стартовом составе своей команды в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Коста-Рики.

    Этот поединок стал для 34-летнего футболиста 104 в футболке сборной. Таким образом, он обошел полузащитника Деяна Станковича (103 матча) и вышел на первое место в истории по количеству игр за национальную команду.

    Иванович, выступающий за «Зенит», дебютировал в составе сборной Сербии (на тот момент – Сербии и Черногории) в июне 2005 года в товарищеской встрече с Италией. За все это время забил 13 голов.

    Источник: Gracenote Live

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    17.06.2018 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:33

      Все равно им не обойти нашего Игнашевича...))

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