ЧМ-2018. Мячи Гризманна и Погба принесли Франции победу над Австралией

Сборная Франция победила Австралию в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Счет открыл на 58-й минуте форвард французов Антуан Гризманн с пенальти. Спустя четыре минуты Майл Йединак также с 11-метрового удара восстановил равновесие во встрече. Решающий гол на счету Поля Погба, который он забил за девять минут до окончания основного времени поединка.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа С. 1-й тур

Франция – Австралия – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 58 (с пенальти); 1:1 – Йединак, 62 (с пенальти); 2:1 – Погба, 81.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе, Дембеле (Фекир, 70).

Австралия: Райан, Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич, Йединак, Роджич (Ирвин, 72), Моуй, Леки, Наббут (Юрич, 64), Крузе (Арзани, 84).

Предупреждения: Толиссо, 76 – Леки, 13; Рисдон, 57; Бехич, 87.

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