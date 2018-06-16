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    ЧМ-2018. Мячи Гризманна и Погба принесли Франции победу над Австралией

    Сборная Франция победила Австралию в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Счет открыл на 58-й минуте форвард французов Антуан Гризманн с пенальти. Спустя четыре минуты Майл Йединак также с 11-метрового удара восстановил равновесие во встрече. Решающий гол на счету Поля Погба, который он забил за девять минут до окончания основного времени поединка.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа С. 1-й тур

    Франция – Австралия – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 58 (с пенальти); 1:1 – Йединак, 62 (с пенальти); 2:1 – Погба, 81.

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе, Дембеле (Фекир, 70).

    Австралия: Райан, Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич, Йединак, Роджич (Ирвин, 72), Моуй, Леки, Наббут (Юрич, 64), Крузе (Арзани, 84).

    Предупреждения: Толиссо, 76 – Леки, 13; Рисдон, 57; Бехич, 87.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 14:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:37

      Вот и повтор пригодился.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Champion91 16 июня 2018, 15:36

      Погба-игрок созидания,а не разрушения.Франция наберёт кондиции.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 15:25

      Эпизод с Умтити напомнил мне примерно такой же из истории сборной СССР на ЧМ 1966г. В матче за третье место с Португалией, наш ЦЗ Муртаз Хурцилава, прервал навесную передачу рукой на нападающего Торреса, который был на голову выше его. Потом он никак не мог объяснить этот поступок товарищам. Всё это не поддаётся логическому объяснению , это на уровне условных и безусловных рефлексов. В итоге великий Эйсебио забил нам с пенальти, а в конце встречи всё тот же Торрес забил победный гол и мы проиграли 1:2. Меня радует, что наконец систему ВАР применяют и в футболе. Во всех игровых видах спорта и многих индивидуальных введены видеопросмотры и только в футболе упирались как бараны в новые ворота. Теперь свистуны не так будут влиять на итог матча. Надо только чётко отработать технический и методический регламент в этом вопросе.

      1
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 16 июня 2018, 15:11

      Настоящая инновационная победа!
      Хотя австралийцы очень впечатлили..

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 16 июня 2018, 15:00

      конечно ВАР и автоматическое определение гола ломают всю красоту...

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > absent32 16 июня 2018, 15:51

      Если бы не техника, австралийцы праздновали победу 1:0. А это скотство, а не красота

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 июня 2018, 14:58

      Команда звёзд, в статусе фаворитов, достаточно вымученно одолела австралийцев!...
      Клубные величины и планетарные боги, в составе сборной сегодня пыхтели, старались, рубились, но победили с трудом!..))

      5
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > insider_retro 16 июня 2018, 15:10

      На турнире мирового значения за счёт самоотдачи игроков часто нивелируется мастерство и звёздность соперников.Тому есть не мало примеров.Австралийцы смотрелись совсем неплохо.Думаю,мы ещё увидим команды-сюрпризы

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 14:58

      Французов с трудовой победой!А Австралийцы ещё поборются!ПС.Не понял замены Гризмана.

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 июня 2018, 14:58

      Слабенько

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 июня 2018, 14:55

      французская сборная это бред ! вроде столько талантов а игры нету !

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