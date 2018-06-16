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  • ЧМ-2018. Мячи Гризманна и Погба принесли Франции победу над Австралией

ЧМ-2018. Мячи Гризманна и Погба принесли Франции победу над Австралией

16 июня 2018, 14:53
11

Сборная Франция победила Австралию в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Счет открыл на 58-й минуте форвард французов Антуан Гризманн с пенальти. Спустя четыре минуты Майл Йединак также с 11-метрового удара восстановил равновесие во встрече. Решающий гол на счету Поля Погба, который он забил за девять минут до окончания основного времени поединка.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа С. 1-й тур

Франция – Австралия – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 58 (с пенальти); 1:1 – Йединак, 62 (с пенальти); 2:1 – Погба, 81.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе, Дембеле (Фекир, 70).

Австралия: Райан, Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич, Йединак, Роджич (Ирвин, 72), Моуй, Леки, Наббут (Юрич, 64), Крузе (Арзани, 84).

Предупреждения: Толиссо, 76 – Леки, 13; Рисдон, 57; Бехич, 87.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Австралия
Комментарии (11)
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dinar7777dinar
1529150119
французская сборная это бред ! вроде столько талантов а игры нету !
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Urry
1529150291
Слабенько
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Gullit 76
1529150300
Французов с трудовой победой!А Австралийцы ещё поборются!ПС.Не понял замены Гризмана.
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insider_retro
1529150307
Команда звёзд, в статусе фаворитов, достаточно вымученно одолела австралийцев!... Клубные величины и планетарные боги, в составе сборной сегодня пыхтели, старались, рубились, но победили с трудом!..))
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absent32
1529150430
конечно ВАР и автоматическое определение гола ломают всю красоту...
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Ricco76""
1529151077
Настоящая инновационная победа! Хотя австралийцы очень впечатлили..
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Рубик Докоян
1529151933
Эпизод с Умтити напомнил мне примерно такой же из истории сборной СССР на ЧМ 1966г. В матче за третье место с Португалией, наш ЦЗ Муртаз Хурцилава, прервал навесную передачу рукой на нападающего Торреса, который был на голову выше его. Потом он никак не мог объяснить этот поступок товарищам. Всё это не поддаётся логическому объяснению , это на уровне условных и безусловных рефлексов. В итоге великий Эйсебио забил нам с пенальти, а в конце встречи всё тот же Торрес забил победный гол и мы проиграли 1:2. Меня радует, что наконец систему ВАР применяют и в футболе. Во всех игровых видах спорта и многих индивидуальных введены видеопросмотры и только в футболе упирались как бараны в новые ворота. Теперь свистуны не так будут влиять на итог матча. Надо только чётко отработать технический и методический регламент в этом вопросе.
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Champion91
1529152608
Погба-игрок созидания,а не разрушения.Франция наберёт кондиции.
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zigbert
1529163454
Вот и повтор пригодился.
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