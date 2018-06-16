Калугин будет резервным помощником арбитра на матче группы E

Российский судья Тихон Калугин назначен резервным помощником арбитра на матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 Коста-Рика – Сербия. Об этом сообщило издание «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

«Главным арбитром матча будет сенегалец Маланг Диду, ему будут помогать его соотечественники судьи на линии Джибриль Камара и Эль Хаджи Самба, а резервным судьей назначен Бамлак Тессема из Эфиопии», – говорится в заметке источника.

Калугин – один из трех российских судей, которые будет работать на чемпионате мира. На играх турнира будут также задействованы Сергей Карасев и Антон Аверьянов.

В 2017 году Калугин, Карасев и Аверьянов работали на молодежной чемпионате мира в Южной Корее.