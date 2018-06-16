Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калугин будет резервным помощником арбитра на матче группы E

    Российский судья Тихон Калугин назначен резервным помощником арбитра на матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 Коста-РикаСербия. Об этом сообщило издание «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

    «Главным арбитром матча будет сенегалец Маланг Диду, ему будут помогать его соотечественники судьи на линии Джибриль Камара и Эль Хаджи Самба, а резервным судьей назначен Бамлак Тессема из Эфиопии», – говорится в заметке источника.

    Калугин – один из трех российских судей, которые будет работать на чемпионате мира. На играх турнира будут также задействованы Сергей Карасев и Антон Аверьянов.

    В 2017 году Калугин, Карасев и Аверьянов работали на молодежной чемпионате мира в Южной Корее.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2018 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июня 2018, 08:57

      Какой же бред. "Резервный помощник"... Все равно что 26-й резервный запасной заместителя заместителя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11