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    Хави: «Верю, что отставка Лопетеги не повлияет на результаты Испании»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави после отставки главного тренера команды Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018 не списывает со счетом национальную команду в борьбе за Кубок мира.

    «Считаю, что это не лучший сценарий для сборной, но я верю, что отставка Лопетеги не повлияет на результаты сборной. В этой команде есть люди, которые способны справится с этой ситуацией.

    Несмотря на все, что произошло, Испания по-прежнему остается одним из главных кандидатов на победу в ЧМ-2018», – заявил Хави.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Sport.es

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    14.06.2018 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 июня 2018, 07:12

      Хава, приезжай,подсоби своим друзьям,докажи,что есть еще порох в штанах у настоящего супер мачо!!!

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