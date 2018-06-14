Хави: «Верю, что отставка Лопетеги не повлияет на результаты Испании»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави после отставки главного тренера команды Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018 не списывает со счетом национальную команду в борьбе за Кубок мира.

«Считаю, что это не лучший сценарий для сборной, но я верю, что отставка Лопетеги не повлияет на результаты сборной. В этой команде есть люди, которые способны справится с этой ситуацией.

Несмотря на все, что произошло, Испания по-прежнему остается одним из главных кандидатов на победу в ЧМ-2018», – заявил Хави.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»