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    «Локомотив» с апреля не ведет переговоров с Фернандешем о новом контракте

    По информации Sport24, «Локомотив» не ведет переговоров о продлении контакта с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

    Летом игрок может стать свободным агентом. Сообщается, что главный тренер команды Юрий Семин хочет оставить игрока в команде и недоволен сложившейся ситуацией. В последний раз «Локомотив» вступал в переговоры с Фернандешем 9 апреля.

    Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к португальскому хавбеку.

    Фернандеш: «Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас

    Источник: Sport24

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    12.06.2018 00:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:23

      Тянут кота за хвост.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2018, 07:52

      Всё правильно. ЛЧ.Надо прикупать новых игроков(чем больше-тем лучше для своего чиновничьего кармана).

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 июня 2018, 07:10

      как так то

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