«Локомотив» с апреля не ведет переговоров с Фернандешем о новом контракте

По информации Sport24, «Локомотив» не ведет переговоров о продлении контакта с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Летом игрок может стать свободным агентом. Сообщается, что главный тренер команды Юрий Семин хочет оставить игрока в команде и недоволен сложившейся ситуацией. В последний раз «Локомотив» вступал в переговоры с Фернандешем 9 апреля.

Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к португальскому хавбеку.

Фернандеш: «Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас