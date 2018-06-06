Фернандеш: «Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признался, что хотел бы завершить карьеру футболиста в «Бешикташе».

Сообщается, что португалец заявил своему агенту о желании перебраться в стамбульский клуб.

«Хочу завершить игровую карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас», – цитирует Фернандеша Aksam.

32-летний хавбек перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 41 матче во всех турнирах, записав в свой актив 14 голов и шесть результативных передач.