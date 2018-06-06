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    Фернандеш: «Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признался, что хотел бы завершить карьеру футболиста в «Бешикташе».

    Сообщается, что португалец заявил своему агенту о желании перебраться в стамбульский клуб.

    «Хочу завершить игровую карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас», – цитирует Фернандеша Aksam.

    32-летний хавбек перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 41 матче во всех турнирах, записав в свой актив 14 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 14:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 24 июня 2018, 10:36

      Аксам это со слов агента цитирует? Если так, то наверняка утка. Точнее провокация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 июня 2018, 19:03

      Бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:05

      Все это желтая пресса, Фернандеш еще поиграет за Локомотив.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 июня 2018, 20:56

      собаки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 июня 2018, 19:08

      хорошая попытка, желтуха турецкая

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 6 июня 2018, 19:07

      Уже опровержение от агента пришло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 18:44

      его агент еще недавно говорил что приоритет остаться в Локо, не удивлюсь если через день-другой последует опровержение этих слов от Фернандеша.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > OfaZavr 6 июня 2018, 19:06

      уже последовало)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > aimer1988 6 июня 2018, 19:22

      ну вот, я так и думал)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 июня 2018, 16:12

      не верю..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 6 июня 2018, 14:49

      В этом сезоне врятле уйдёт, всё таки ЛЧ хочется поиграть будет. А в следующем году из Локо много кто уйдёт думаю будет омоложение состава и Миранчуки в европу захотят. Буду большие перемены надеюсь в лучшую сторону если начальники остануться прежними))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > O-Z 6 июня 2018, 16:30

      Тебе уже написали ,что перешёл -читать что ли не умеешь?

      -2
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > AtticusFinch 6 июня 2018, 17:43

      Тут походу только ты умеешь читать))

      2
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > AtticusFinch 6 июня 2018, 17:44

      Зачитай нам что- нибудь... ае- ае)

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > dima_s_urala 6 июня 2018, 21:51

      Болею за Локомотив с 90- х что что ещё Вам зачитать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 июня 2018, 14:42

      Так оттуда Вагнер Лав собрался уходить из-за финансовых проблем клуба,или как тимуровец,задаром хочешь играть?

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