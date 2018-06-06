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  • Фернандеш: «Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас»

Фернандеш: «Хочу завершить карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас»

6 июня 2018, 14:12
19

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признался, что хотел бы завершить карьеру футболиста в «Бешикташе».

Сообщается, что португалец заявил своему агенту о желании перебраться в стамбульский клуб.

«Хочу завершить игровую карьеру в «Бешикташе». Было бы гораздо приятнее играть там сейчас», – цитирует Фернандеша Aksam.

32-летний хавбек перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 41 матче во всех турнирах, записав в свой актив 14 голов и шесть результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Бешикташ Фернандеш Мануэль
Комментарии (19)
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insider_retro
1528284657
В статусе чемпиона не самого сильного чемпионата, можно попробовать успешно уладить остаток своей карьеры...
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PUZIAKA
1528285030
Никогда не поверю, что футболист в здравом уме променяет группу лиги чемпионов на лигу европы
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nemolod
1528285340
Так оттуда Вагнер Лав собрался уходить из-за финансовых проблем клуба,или как тимуровец,задаром хочешь играть?
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O-Z
1528285751
В этом сезоне врятле уйдёт, всё таки ЛЧ хочется поиграть будет. А в следующем году из Локо много кто уйдёт думаю будет омоложение состава и Миранчуки в европу захотят. Буду большие перемены надеюсь в лучшую сторону если начальники остануться прежними))
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Антон bx14e
1528290756
не верю..
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OfaZavr
1528299898
его агент еще недавно говорил что приоритет остаться в Локо, не удивлюсь если через день-другой последует опровержение этих слов от Фернандеша.
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Diesel133
1528301318
хорошая попытка, желтуха турецкая
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zigbert
1528308348
Все это желтая пресса, Фернандеш еще поиграет за Локомотив.
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bumer_moscow
1528387438
Бред
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Вомбат
1529825801
Аксам это со слов агента цитирует? Если так, то наверняка утка. Точнее провокация.
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