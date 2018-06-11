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    Дракслер поблагодарил Vogue за съемки со Смоловым и Водяновой

    Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии поблагодарил российское издание журнала Vogue за попадание на обложку июньского номера.

    Для обложки выпуска, посвященного чемпионату мира-2018, 24-летний футболист сфотографировался вместе с моделью Натальей Водяновой, нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым и со своим одноклубником защитником Дани Алвесом.

    «Спасибо Vogue Russia за сотрудничество для обложки к июньскому номеру, посвященному чемпионату мира», – написал Дракслер на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    11.06.2018 12:10
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июня 2018, 17:03

      Дракслер слегка не вписывается в общую картину.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Cules2013 11 июня 2018, 19:01

      Он выглядит самым трезвым

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:44

      только из-за татуировки нельзя смолова в сборную брать

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:43

      они че сидевшие все чтоли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma > спанчес 11 июня 2018, 19:02

      только откинулись, а Водянова блат хату держит.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:43

      че за порно

      3
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