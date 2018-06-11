Дракслер поблагодарил Vogue за съемки со Смоловым и Водяновой

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии поблагодарил российское издание журнала Vogue за попадание на обложку июньского номера.

Для обложки выпуска, посвященного чемпионату мира-2018, 24-летний футболист сфотографировался вместе с моделью Натальей Водяновой, нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым и со своим одноклубником защитником Дани Алвесом.

«Спасибо Vogue Russia за сотрудничество для обложки к июньскому номеру, посвященному чемпионату мира», – написал Дракслер на своей странице в инстаграме.