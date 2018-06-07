Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

    Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, как в команде относятся к критике. Футболист заверил, что на чемпионате мира россияне выступят хорошо.

    – Сейчас сборную России очень сильно критикуют. Ваше мнение, стоит это вообще делать? Может, перед домашним чемпионатом правильнее поддержать?

    – Мы к критике относимся абсолютно спокойно, потому что делаем свою работу. Наши критики – это тренер, и родные с близкими. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но не всегда получается. Думаю, мы все исправим и на чемпионате мира все будет по-другому.

    – Мы наигрываем сразу несколько схем, и даже Черчесов признает, что на поле после перестановок творится бардак. Может, стоит остановиться на чем-то одном?

    – Мне никакого дискомфорта перестановки не доставляют. Могу играть и так, и так.

    – Может, мы не видим чего-то хорошего, что есть внутри команды? Может, вы нас как-то успокоите?

    – Говорю: успокойтесь, на турнире все будет в порядке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 14:14

      Хорошее успокоение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 июня 2018, 12:17

      Ильюша,если окажешься в составе, ты лучше не думай, просто выноси ВСЁ что летит в твою сторону, постарайся быть первым на мяче любой частью тела, кроме рук и тогда всё у тебя будет более- менее хорошо. Я думаю, что тебе об этом уже где-то говорили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 7 июня 2018, 23:13

      "Успокойтесь, я же ходячее ЧП! Не накрыть удар или привезти пенальти я всегда смогу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июня 2018, 21:55

      так и так это как? могу нагадить глазом не моргнуть и могу убрать за собой если попросят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 7 июня 2018, 21:05

      ну слава богу, успокоил...пойду высплюсь...блть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 7 июня 2018, 21:01

      Успокоил ! Порвут Всех ))
      Глупец и болтун (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июня 2018, 21:00

      у кого нормально?

      уже никто и не волнуется давно... я на матчи сборной даже и не пытался билеты купить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 июня 2018, 20:43

      А что нам успокаиваться? Мы и не волнуемся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      газмяс пол-зав 7 июня 2018, 20:43

      Да все спокойны.сейчас у сборной реализация 100 % никогда такого не было . Осталось только в ворота научиться попадать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2018, 20:39

      Ильюша,Верим..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11