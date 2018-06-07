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  • Кутепов: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

Кутепов: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

7 июня 2018, 17:34
26

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, как в команде относятся к критике. Футболист заверил, что на чемпионате мира россияне выступят хорошо.

– Сейчас сборную России очень сильно критикуют. Ваше мнение, стоит это вообще делать? Может, перед домашним чемпионатом правильнее поддержать?

– Мы к критике относимся абсолютно спокойно, потому что делаем свою работу. Наши критики – это тренер, и родные с близкими. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но не всегда получается. Думаю, мы все исправим и на чемпионате мира все будет по-другому.

– Мы наигрываем сразу несколько схем, и даже Черчесов признает, что на поле после перестановок творится бардак. Может, стоит остановиться на чем-то одном?

– Мне никакого дискомфорта перестановки не доставляют. Могу играть и так, и так.

– Может, мы не видим чего-то хорошего, что есть внутри команды? Может, вы нас как-то успокоите?

– Говорю: успокойтесь, на турнире все будет в порядке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Кутепов Илья
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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panmon
1528382223
Все верно сказал - всем давно понятен результат, какой схемой ни играй! Успокойтесь, сейчас уже ничего не поменять
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ROSTOV SUPER
1528382575
Болтун - пустышка , на поле такой же !
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Чикомас
1528383282
Пока ты на поле...все в порядке, точно не будет..
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OfaZavr
1528388276
ну раз сам Кутепов сказал то я спокоен)))
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yorgenbarenz
1528389174
Они все что-то недоговаривают.Появляются подозрения,что наши непревзойдённые мастера во главе с хитрейшим и злым,как облёванная гадюка,тренером заготовили сюрприз расслабленным соперникам.Становится понятным,почему сборная валяла дурочку 2 года....Ух-х! Хитрованы!
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--Сергей--
1528389576
Чувствую будет интервью Ильи после трёх матчей "Ну не шмолгла!"
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Legion-o
1528390220
Ну с Египтом ладно, уже договорились, в обмен на турпоток! А другим от нас ничего не надо! За счет чего вы побеждать собираетесь?
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Полная Канистра
1528397716
так и так это как? могу нагадить глазом не моргнуть и могу убрать за собой если попросят
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VVM1964
1528444489
Да мы давно поняли , что это " такая тактика " и нам уже объяснили , что на " пик формы " команда выйдет к финалу ( не объяснили только , как мы туда попадем )
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zigbert
1528456450
Хорошее успокоение.
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