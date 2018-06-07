Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Официально из «Зенита» ко мне никто не обращался»

    Голландский тренер Дик Адвокат подчеркнул, что никто из «Зенита» не обращался к нему по поводу работы.

    Ранее сообщалось, что 70-летний специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых. Петербургскую команду в итоге возглавил Сергей Семак.

    – В мае была информация, что вы можете вернуться в «Зенит». Вы тогда ушли от прямого ответа. Теперь тренера назначили. Скажете, как все было?

    – Официально ко мне никто не обращался.

    – А неофициально?

    – Я вам ответил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 7 июня 2018, 19:04

      Староват уже ...
      Футбольное мышление заскорузло.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11