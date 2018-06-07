Адвокат: «Официально из «Зенита» ко мне никто не обращался»

Голландский тренер Дик Адвокат подчеркнул, что никто из «Зенита» не обращался к нему по поводу работы.
Ранее сообщалось, что 70-летний специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых. Петербургскую команду в итоге возглавил Сергей Семак.
– В мае была информация, что вы можете вернуться в «Зенит». Вы тогда ушли от прямого ответа. Теперь тренера назначили. Скажете, как все было?
– Официально ко мне никто не обращался.
– А неофициально?
– Я вам ответил.
Источник: «Спорт-Экспресс»