Сухарев: «Нам ничего не заплатят. По всей видимости, «Тосно» обанкротится»

Защитник «Тосно» Сергей Сухарев рассказал о финансовых перспективах клуба.

«Скорее всего, своих денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится.

Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой.

Хотя губернатор нам обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек», – сказал Сухарев.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что футболисты клуба из Ленинградской области могут обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.