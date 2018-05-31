Кирьяков: «Россия допускала много ошибок, не было взаимопонимания на поле»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал основные ошибки в исполнении национальной команды в товарищеском матче со сборной Австрии.

«Мы с вами увидели новую расстановку в национальной команде, которая активно муссировалась в последнее время.

В первом тайме движение было неплохим, старались прессинговать на половине австрийской сборной, при этом соперник не допускал особых ошибок, и, когда давление нарастало, старался отрезать нашу группу игроков передней линии.

Наши футболисты старались владеть мячом, но, к сожалению, допускали много ошибок, в позиционных атаках не наблюдалось взаимопонимания. Несмотря на долговременное присутствие на половине соперника, что-то опасное создать мы так и не смогли», – считает Кирьяков.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия