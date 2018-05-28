Дортмундская «Боруссия» готова заплатить за защитника «Аталанты» 18 миллионов

Дортмундская «Боруссия» ищет усиления оборонительных порядков перед стартом следующего сезона. Одним из вариантов такого усиления является защитник «Аталанты» Ханс Хатебур.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча в Серии А, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Хатебур в этом сезоне дебютировал в сборной Голландии, сыграв против Англией (0:1) 23 марта.

Немцы готовы заплатить за голландца 18 миллионов евро.Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.