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    Пермский край продолжит софинансирование «Амкара» в соотношении 50 на 50

    Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края Максима Решетникова, регион продолжит финансировать «Амкар» на тех же условиях, которые были ранее.

    «Правительство Пермского края сохранит систему софинансирования команды «Амкар» в соотношении 50 на 50.

    Мы не хотели бы комментировать информацию про переезд в Нижний Новгород. В первую очередь, руководство клуба должно само решить вопросы», – заявила пресс-секретарь губернатора края Дарья Левченко.

    Ранее сообщалось, что из-за серьезных проблем с финансами «Амкар» может сняться с чемпионата России. Также появилась информация, что команда может переехать из Перми в Нижний Новгород.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2018 16:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 11:43

      Позорище, а не край! И опять баба во главе спорта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 мая 2018, 19:04

      А толку то от этого, если у них средний возраст команды 30 лет, лучше в фнл бы вылетели и начали перестройку команды без мучений команды, и без мучения для команд лиги от игры на их стадионе.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 мая 2018, 17:20

      Оказывается Пермский край - богатейший регион России:))) Раз готов содержать за счёт денег налогоплательщиков три десятка миллионеров:))) Фантастика!!!

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 мая 2018, 16:56

      А вы говорите что команда Зенит сжирает народное бабло.

      2
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > ARTHUR19 26 мая 2018, 02:49

      новый тренер бомжей - повышение цен на бензин.

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