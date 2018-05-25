Пермский край продолжит софинансирование «Амкара» в соотношении 50 на 50

Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края Максима Решетникова, регион продолжит финансировать «Амкар» на тех же условиях, которые были ранее.

«Правительство Пермского края сохранит систему софинансирования команды «Амкар» в соотношении 50 на 50.

Мы не хотели бы комментировать информацию про переезд в Нижний Новгород. В первую очередь, руководство клуба должно само решить вопросы», – заявила пресс-секретарь губернатора края Дарья Левченко.

Ранее сообщалось, что из-за серьезных проблем с финансами «Амкар» может сняться с чемпионата России. Также появилась информация, что команда может переехать из Перми в Нижний Новгород.