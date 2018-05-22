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    Габулов: «От чемпионства «Брюгге» отошел. Сейчас все мысли о сборной»

    Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов поделился эмоциями от возвращения в стан сборной России.

    Голкипер прибыл в расположение национальной команды позже остальных из-за празднования чемпионства вместе с бельгийской командой.

    – С чемпионством!

    – Спасибо!

    – С какими эмоциями приехали в сборную?

    – Всегда с позитивными, с положительными. Самое главное – с настроем.

    – Отошли от чемпионства?

    – Можно сказать, сразу отошел. Сейчас все мысли только о подготовке, о сборах, о тяжелой работе, которая предстоит. Старался приехать как можно быстрее, чтобы не упустить ни одной тренировки. К сожалению, сразу не получилось. Не отпустили.

    – Соскучились?

    – Очень сильно.

    Источник: РФС

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    22.05.2018 22:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 мая 2018, 23:51

      На лавочке посидите 3-и матча и домой

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 мая 2018, 23:00

      Зачем ты для сборной ?

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 22 мая 2018, 22:56

      Хоть мысли, хоть не мысли, а вратарь ты ХРЕНОВЫЙ!!!!!

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