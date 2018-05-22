Габулов: «От чемпионства «Брюгге» отошел. Сейчас все мысли о сборной»

Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов поделился эмоциями от возвращения в стан сборной России.

Голкипер прибыл в расположение национальной команды позже остальных из-за празднования чемпионства вместе с бельгийской командой.

– С чемпионством!

– Спасибо!

– С какими эмоциями приехали в сборную?

– Всегда с позитивными, с положительными. Самое главное – с настроем.

– Отошли от чемпионства?

– Можно сказать, сразу отошел. Сейчас все мысли только о подготовке, о сборах, о тяжелой работе, которая предстоит. Старался приехать как можно быстрее, чтобы не упустить ни одной тренировки. К сожалению, сразу не получилось. Не отпустили.

– Соскучились?

– Очень сильно.