Габулов: «От чемпионства «Брюгге» отошел. Сейчас все мысли о сборной»

Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов поделился эмоциями от возвращения в стан сборной России.
Голкипер прибыл в расположение национальной команды позже остальных из-за празднования чемпионства вместе с бельгийской командой.
– С чемпионством!
– Спасибо!
– С какими эмоциями приехали в сборную?
– Всегда с позитивными, с положительными. Самое главное – с настроем.
– Отошли от чемпионства?
– Можно сказать, сразу отошел. Сейчас все мысли только о подготовке, о сборах, о тяжелой работе, которая предстоит. Старался приехать как можно быстрее, чтобы не упустить ни одной тренировки. К сожалению, сразу не получилось. Не отпустили.
– Соскучились?
– Очень сильно.
Источник: РФС