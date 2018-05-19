Непомнящий: «Травмы защитников сборной? Рад, что Черчесов спокоен и не рвет волосы на голове»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о вызове защитника Сергея Игнашевича в сборную России.

«Думаю, что особенно не нужно ничего придумывать. Я проникся громадным уважением к братьям Березуцким и Сергею. Уверен, что Игнашевич понимает ситуацию. Если он нужен, будет работать. Уверен, что и Березуцкие могли бы играть на ЧМ.

Потери защитников? А что делать? С защитниками большая проблема. Мне нравится, что Черчесов спокойно подходит к этой ситуации, не рвет волосы на голове. Еще раз нужно сказать спасибо Игнашевичу, что он принял протянутую руку», – сказал Непомнящий.

Игнашевич снова в сборной. Зачем?