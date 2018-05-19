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  • Непомнящий: «Травмы защитников сборной? Рад, что Черчесов спокоен и не рвет волосы на голове»

Непомнящий: «Травмы защитников сборной? Рад, что Черчесов спокоен и не рвет волосы на голове»

19 мая 2018, 20:18
23

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о вызове защитника Сергея Игнашевича в сборную России.

«Думаю, что особенно не нужно ничего придумывать. Я проникся громадным уважением к братьям Березуцким и Сергею. Уверен, что Игнашевич понимает ситуацию. Если он нужен, будет работать. Уверен, что и Березуцкие могли бы играть на ЧМ.

Потери защитников? А что делать? С защитниками большая проблема. Мне нравится, что Черчесов спокойно подходит к этой ситуации, не рвет волосы на голове. Еще раз нужно сказать спасибо Игнашевичу, что он принял протянутую руку», – сказал Непомнящий.

Игнашевич снова в сборной. Зачем?

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Черчесов Станислав Непомнящий Валерий
Комментарии (23)
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Dimka_Foxy
1526750830
А у него и рвать нечего)
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Отчаянный Пердун
1526751872
уже все вырвал, теперь рвёт на жопе
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vladimir-7
1526754129
А чего ему быть неспокойным, деньги уже в кармане, а дальнейшая безбедная жизнь пройдёт в собственном коттедже в Австрии.
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zigbert
1526754135
Забыли мы как то Непомнящего, а ведь он бы мог возглавить сборную.
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deinego77@yandex.ru
1526754622
Ну ладно сейчас Игнашевич поможет а потом? У нас защитников качественых на пальцах можно пересчитать!!!!! Что дальше ? Где молодёжь? Все клубы хотят класную оборону и на срать кто там будет играть!!!! Футбольные академиии нашей страны просто деградируют!!!!!!!!!!!!!
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prezent2017
1526758348
Рвет волосы не на голове, а на другом месте.
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Усы Газаева
1526771982
походу саламыч после чемпа в горы уйдет.
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Diesel133
1526808081
на голове нечего рвать, он на жопе рвет
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Полная Канистра
1526831124
Валерий он же лысый уже всё давно оборвал
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OfaZavr
1526832968
во первых там рвать то нечего)) а во вторых даже если бы и было что то он не из таких тренеров которые будут волноваться и переживать всей душой и сердцем.
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