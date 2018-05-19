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    Непомнящий: «Травмы защитников сборной? Рад, что Черчесов спокоен и не рвет волосы на голове»

    Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о вызове защитника Сергея Игнашевича в сборную России.

    «Думаю, что особенно не нужно ничего придумывать. Я проникся громадным уважением к братьям Березуцким и Сергею. Уверен, что Игнашевич понимает ситуацию. Если он нужен, будет работать. Уверен, что и Березуцкие могли бы играть на ЧМ.

    Потери защитников? А что делать? С защитниками большая проблема. Мне нравится, что Черчесов спокойно подходит к этой ситуации, не рвет волосы на голове. Еще раз нужно сказать спасибо Игнашевичу, что он принял протянутую руку», – сказал Непомнящий.

    Игнашевич снова в сборной. Зачем?

    Источник: Спорт FM

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    19.05.2018 20:18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 мая 2018, 20:07

      Сказано Непомнящий ))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:16

      во первых там рвать то нечего)) а во вторых даже если бы и было что то он не из таких тренеров которые будут волноваться и переживать всей душой и сердцем.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 18:45

      Валерий он же лысый уже всё давно оборвал

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2018, 12:21

      на голове нечего рвать, он на жопе рвет

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 мая 2018, 08:10

      В старославянских книгах волосам отведено немало строк.Потеря волос считалась недопустимой трагедией для человека.Пролетели тысячи лет,нашу цивилизацию враги постепенно опустили до примитивного состояния.В армиях всех новобранцев наголо стригут(давно ввели для того,чтобы не были очень умными),а с культивированием ОПГ стало модным сверкать лысиной даже во властных структурах.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 20 мая 2018, 08:07

      Всё правильно , чего реветь и рвать? Проблемы с защитниками? А когда их не было , проблем? Васин и Джикия того же уровня что и Кутепов , чего оплакивать их потерю? Отказ пенсионеров-при них что оборона была не проходным двором ? Нет защитников хорошего уровня-наигрывай полузащитников-давно ли Жиркова перевели в защиту?

      0
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 20 мая 2018, 02:19

      походу саламыч после чемпа в горы уйдет.

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 20 мая 2018, 01:40

      как он четко усача подколол))) не рвет волосы на голове)) я ржу как конь!!! Черчесов открой глаза, возьми футболистов в сборную!!!!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 мая 2018, 00:48

      В сборной Камеруна тоже не было защитников, а у Лобановского - три состава экстра-классов. Кто кого обошел, все помнят.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 22:32

      Рвет волосы не на голове, а на другом месте.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > prezent2017 19 мая 2018, 23:09

      может про усы?они тоже на голове

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > prezent2017 19 мая 2018, 23:55

      Он же лысый, откуда волосы на голове?

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > himik2-62 20 мая 2018, 08:09

      А может про задницу имел ввиду?

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