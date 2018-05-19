Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Марселя»: «Предложение по Товену в размере 80 миллионов даже рассматривать не буду»

Президент «Марселя»: «Предложение по Товену в размере 80 миллионов даже рассматривать не буду»

19 мая 2018, 13:59

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что не намерен отпускать в другой клуб полузащитника Флориана Товена даже за большие деньги.

«Если за Товена нам предложат 80 миллионов евро, я даже рассматривать это не буду.

Флориан знает, какую поддержку он получил от «Марселя». И это не конец истории, нам предстоит написать еще немало страниц. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне, чтобы закончить его еще выше.

Товен провел невероятный сезон. Он замечательный игрок. Флориан прибавил, повзрослел, а тренер помог ему решить поставленные задачи и даже превзойти их.

Его статистика говорит сама за себя. Очень приятно видеть его в составе сборной Франции», – сказал Эйро.

В нынешнем сезоне Товен принял участие в 53 матчах, забил 26 голов и сделал 18 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешней кампании.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Марсель Товен Флориан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
9
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Виейра нашел работу в Африке
Вчера, 17:26
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
Вчера, 11:36
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+