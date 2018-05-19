Президент «Марселя»: «Предложение по Товену в размере 80 миллионов даже рассматривать не буду»

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что не намерен отпускать в другой клуб полузащитника Флориана Товена даже за большие деньги.

«Если за Товена нам предложат 80 миллионов евро, я даже рассматривать это не буду.

Флориан знает, какую поддержку он получил от «Марселя». И это не конец истории, нам предстоит написать еще немало страниц. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне, чтобы закончить его еще выше.

Товен провел невероятный сезон. Он замечательный игрок. Флориан прибавил, повзрослел, а тренер помог ему решить поставленные задачи и даже превзойти их.

Его статистика говорит сама за себя. Очень приятно видеть его в составе сборной Франции», – сказал Эйро.

В нынешнем сезоне Товен принял участие в 53 матчах, забил 26 голов и сделал 18 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешней кампании.