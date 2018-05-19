Гендиректор «Шахтера»: «Фонсеке предлагали контракт «Наполи» и «Вест Хэм», но он решил остаться в Украине»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал продление контракта с главным тренером Паулу Фонсекой, на которого был спрос среди европейских клубов.

– Не было такого, чтобы кто-то кого-то пытался убедить в подписании. Было желание Фонсеки остаться – это главный фактор. Если бы Паулу не имел желания, то, я вас уверяю, было много клубов, заинтересованных в нем. Наше желание и его совпали. Мне кажется, болельщики тоже рады этому событию.

– От каких клубов были предложения, знаете?

– Об этом все знают! «Наполи», «Вест Хэм» и многие другие. Паулу Фонсека в Европе у всех на устах. Мы подписали контракт с Фонсекой. Как наши болельщики пишут, это на сегодняшний день наше главное приобретение.