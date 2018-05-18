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  • Чугайнов: «Игравший с «Енисеем» вратарь «Анжи» Сугробов находится в команде по блату. Так нельзя»

Чугайнов: «Игравший с «Енисеем» вратарь «Анжи» Сугробов находится в команде по блату. Так нельзя»

18 мая 2018, 00:54
25

Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Игорь Чугайнов прокомментировал результат первого переходного матча за место в РФПЛ между красноярским «Енисеем» и махачкалинским «Анжи» (3:0).

«Когда вышел на замену вратарь Владимир Сугробов, я уже понимал, чем все может закончиться. Все рассказать? Сугробов – саратовский. Когда я работал в «Соколе», под командой был еще один местный воспитанник, Максим Киселев, который в этом году числился в «Сибири».

Последнего в «Соколе» зачехлили, хотя он выглядел интереснее. Когда в команду в должности тренера вратарей пришел Валера Шанталосов, я ему сказал: «Посмотри, кто из саратовских сильнее». Он ответил: «У Киселева потенциал гораздо выше, он будет играть!»

Но оставили Сугробова, 1996 года рождения. Потом его трудоустроили туда, сюда, сейчас он «Анжи». И к чему это привело? В футбол по блату играть нельзя! Разгром «Анжи» – следствие вратарских ошибок. В первом случае сфолил – пенальти. Во втором – ошибся на перехвате. Третий мяч – в ближний угол. Хотя это нисколько не умаляет заслуг «Енисея». Красноярцы были лучше и победили заслуженно», – сказал Чугайнов.

Ответный матч состоится 20 мая в Дагестане.

«Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей Анжи Сугробов Владимир Чугайнов Игорь
Комментарии (25)
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Черкизовский Кот
1526595677
Ротенберг играл в Динамо по блату: команда выиграла в ЛЕ 6 из 6. Играл в Ростове по блату: команда взяла серебро. Играет за Локомотив (изредка) по блату: команда стала чемпионом. Может, не в блате дело?
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Ще Гевара
1526596143
Есть такой анекдот: Тебя почему в армию не взяли? У тебя, что - блат? Почему блат? Сестла!
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arok
1526603100
По мне так,не только ужасно играл вратарь, а вся команда в целом. С таким футболом пусть Анжи в ФНЛке зависает, самое место там им!
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Бухбух
1526605429
Сугробов устроил похороны для "Анжи".
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77SAM
1526614708
Игорь,это не про игру-это что-то личное.
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Chernyi Lis
1526626941
не он один у нас по блату играют..
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OfaZavr
1526632202
этот хоть играет по блату, а есть один такой Борис который сидит везде по блату))
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Отчаянный Пердун
1526643144
Чугайнов знает о чём говорит, он в Саратове 2 неплохих сезона тренировал.
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spamo77
1526644461
чугайнов базарит много а сам много тренером чего достиг, а воротчика этого из арарата брали где он основным был, если в детстве кто и двигал ну и что у нас вся лига так устроена, если нет кому продвигать то перспективные парни скатываются сначала в фнл а потом и далее,если уж поливать так всю систему а не личности
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zigbert
1526728164
Порочная система.
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