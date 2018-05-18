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    Чугайнов: «Игравший с «Енисеем» вратарь «Анжи» Сугробов находится в команде по блату. Так нельзя»

    Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Игорь Чугайнов прокомментировал результат первого переходного матча за место в РФПЛ между красноярским «Енисеем» и махачкалинским «Анжи» (3:0).

    «Когда вышел на замену вратарь Владимир Сугробов, я уже понимал, чем все может закончиться. Все рассказать? Сугробов – саратовский. Когда я работал в «Соколе», под командой был еще один местный воспитанник, Максим Киселев, который в этом году числился в «Сибири».

    Последнего в «Соколе» зачехлили, хотя он выглядел интереснее. Когда в команду в должности тренера вратарей пришел Валера Шанталосов, я ему сказал: «Посмотри, кто из саратовских сильнее». Он ответил: «У Киселева потенциал гораздо выше, он будет играть!»

    Но оставили Сугробова, 1996 года рождения. Потом его трудоустроили туда, сюда, сейчас он «Анжи». И к чему это привело? В футбол по блату играть нельзя! Разгром «Анжи» – следствие вратарских ошибок. В первом случае сфолил – пенальти. Во втором – ошибся на перехвате. Третий мяч – в ближний угол. Хотя это нисколько не умаляет заслуг «Енисея». Красноярцы были лучше и победили заслуженно», – сказал Чугайнов.

    Ответный матч состоится 20 мая в Дагестане.

    «Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2018 00:54
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:09

      Порочная система.

      2
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      Рейтинг: +178

      spamo77 18 мая 2018, 14:54

      чугайнов базарит много а сам много тренером чего достиг, а воротчика этого из арарата брали где он основным был, если в детстве кто и двигал ну и что у нас вся лига так устроена, если нет кому продвигать то перспективные парни скатываются сначала в фнл а потом и далее,если уж поливать так всю систему а не личности

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 мая 2018, 14:32

      Чугайнов знает о чём говорит, он в Саратове 2 неплохих сезона тренировал.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:30

      этот хоть играет по блату, а есть один такой Борис который сидит везде по блату))

      6
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      Рейтинг: +12

      Ирина1980 > OfaZavr 22 мая 2018, 19:37

      Боря уважение вызывает, мог бы на папино бабло жизнь прожигать, но вот нет:) И еще: он удачлив:))) Когда в Динамо был на поле, при нем команда ни единого гола не пропускала)))) Надо брать назад, только вот Локо не отдаст:)))

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      Рейтинг: +12

      Ирина1980 > OfaZavr 22 мая 2018, 19:38

      Боря - это талисман:)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ирина1980 22 мая 2018, 19:44

      согласен с Вами, бесспорные факты привели)))

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 18 мая 2018, 10:18

      А остальные в Анжи не по блату? Тут в Дагестане у кого более весомый родитель, того дитя и продвигается, и это в любом виде спорта. Поэтому многие наши начали принимать гражданство других стран, чтоб хоть как бы продвинуться

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 мая 2018, 10:02

      не он один у нас по блату играют..

      5
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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" > Chernyi Lis 18 мая 2018, 10:09

      Во всех "денежных" видах спорта в России блат. Посмотрите, что стало с биатлоном, например!

      7
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 мая 2018, 08:56

      Всё это было похоже на договорняк

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 18 мая 2018, 07:21

      ...давно пора Анжи в ФНЛ на "перезагрузку"...

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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 мая 2018, 06:38

      Игорь,это не про игру-это что-то личное.

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 18 мая 2018, 06:22

      спасибо ему!

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