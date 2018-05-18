Чугайнов: «Игравший с «Енисеем» вратарь «Анжи» Сугробов находится в команде по блату. Так нельзя»

Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Игорь Чугайнов прокомментировал результат первого переходного матча за место в РФПЛ между красноярским «Енисеем» и махачкалинским «Анжи» (3:0).

«Когда вышел на замену вратарь Владимир Сугробов, я уже понимал, чем все может закончиться. Все рассказать? Сугробов – саратовский. Когда я работал в «Соколе», под командой был еще один местный воспитанник, Максим Киселев, который в этом году числился в «Сибири».

Последнего в «Соколе» зачехлили, хотя он выглядел интереснее. Когда в команду в должности тренера вратарей пришел Валера Шанталосов, я ему сказал: «Посмотри, кто из саратовских сильнее». Он ответил: «У Киселева потенциал гораздо выше, он будет играть!»

Но оставили Сугробова, 1996 года рождения. Потом его трудоустроили туда, сюда, сейчас он «Анжи». И к чему это привело? В футбол по блату играть нельзя! Разгром «Анжи» – следствие вратарских ошибок. В первом случае сфолил – пенальти. Во втором – ошибся на перехвате. Третий мяч – в ближний угол. Хотя это нисколько не умаляет заслуг «Енисея». Красноярцы были лучше и победили заслуженно», – сказал Чугайнов.

Ответный матч состоится 20 мая в Дагестане.

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