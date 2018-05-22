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Анжи - Енисей

20.05.2018, Воскресенье, 21:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Матчи за место в РПЛ , ответный матч Анжи - Енисей
Первый матч: 0 - 3
Россия. Матчи за место в РПЛ (2017/2018)

первый матч		 17 мая, четверг 15:00 Енисей 3:0 Анжи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
23 тур
18 марта, среда 19:00 Анжи 5:1 Енисей
7 тур
17 августа, воскресенье 10:00 Енисей 1:0 Анжи
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Матч за 9-е место,
22 февраля, воскресенье 19:45 Анжи 1:1
(4:2)п		 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +742

    Makaweli 20 мая 2018, 22:51

    Аид666 такойже тип как и мудько, им же лучше знать когда, во сколько, и где играть!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 20 мая 2018, 22:51

    Енисей красава!!!

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    Рейтинг: +742

    Makaweli 20 мая 2018, 22:48

    По факту Енесей сильнее хотел выхода, чем Анжи остаться, Анжи не место в Премье- Лиги, нет состава для игры в Вышке, и не будет, наберут игроков по объявлению и ждут результат, а по факту этот состав Анжи даже в пятерку лучших не войдет в ФНЛ, всем добра!

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    Рейтинг: +742

    Makaweli 20 мая 2018, 22:37

    Грыззь как вынесли твой чпоктарк?

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    Рейтинг: +523

    Грыззь 20 мая 2018, 22:10

    Енисеюшка красавчег! Выноси анжу!!!

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    Рейтинг: +199

    Genchik92 20 мая 2018, 21:46

    Лучше в Томске пусть играют чем в Тюмени ....

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    Рейтинг: +3138

    m40 20 мая 2018, 21:24

    Я за расширение географии. В первый сезон в РФПЛ в Красноярсе ажиотаж большой будет. Но только где они играть будут, если стадион на реконструкции? В Томксе или Тюмени вряд ли толпы прийдут, если только на гранды. Удивительно, что руководство заранее не продумывает это. Если была цель выйти в вышку и были финансовые возможности для этого, то надо было заранее все продумывать. А то как Тосно- кубок выиграли, а про лицензироние и не думали

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    Рейтинг: +2888

    absent32 20 мая 2018, 21:17

    ну все, теперь точно анжи досвидос! енисей вэлком)))

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    Рейтинг: +380

    Гуус 20 мая 2018, 21:14

    Поздравляю енисей с выходом в элиту российского футбола, вы заслужили!!!

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 20 мая 2018, 18:03

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Анжи- это клуб которые все ненавидят, другое дело Енисей, симпатичная игра и расширение географии Российского футбола, так что я желаю Енисею проход в еврокубки , а Анжи желаю банкротства!!!!

    -4
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    Рейтинг: +742

    Makaweli > Василий Зенитов 20 мая 2018, 20:46

    Не все, многое ненавидят Некчемный зенит, и мы желаем ему банкротство!

    -1
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > Makaweli 20 мая 2018, 21:55

    в школу иди учить русский язык

    -3
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    Рейтинг: +742

    Makaweli > Василий Зенитов 20 мая 2018, 22:34

    У тебя интригант забыл спросить, вася

    1
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    Рейтинг: +10

    mahmud > Makaweli 20 мая 2018, 22:39

    точно сказал

    -1
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