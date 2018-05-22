Анжи - Енисей

Аид666 такойже тип как и мудько, им же лучше знать когда, во сколько, и где играть!
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первый матч
|17 мая, четверг
|15:00
|Енисей
|3:0
|Анжи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Аид666 такойже тип как и мудько, им же лучше знать когда, во сколько, и где играть!
Енисей красава!!!
По факту Енесей сильнее хотел выхода, чем Анжи остаться, Анжи не место в Премье- Лиги, нет состава для игры в Вышке, и не будет, наберут игроков по объявлению и ждут результат, а по факту этот состав Анжи даже в пятерку лучших не войдет в ФНЛ, всем добра!
Грыззь как вынесли твой чпоктарк?
Енисеюшка красавчег! Выноси анжу!!!
Я за расширение географии. В первый сезон в РФПЛ в Красноярсе ажиотаж большой будет. Но только где они играть будут, если стадион на реконструкции? В Томксе или Тюмени вряд ли толпы прийдут, если только на гранды. Удивительно, что руководство заранее не продумывает это. Если была цель выйти в вышку и были финансовые возможности для этого, то надо было заранее все продумывать. А то как Тосно- кубок выиграли, а про лицензироние и не думали
Поздравляю енисей с выходом в элиту российского футбола, вы заслужили!!!
Анжи- это клуб которые все ненавидят, другое дело Енисей, симпатичная игра и расширение географии Российского футбола, так что я желаю Енисею проход в еврокубки , а Анжи желаю банкротства!!!!
Не все, многое ненавидят Некчемный зенит, и мы желаем ему банкротство!
У тебя интригант забыл спросить, вася