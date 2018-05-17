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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Анжи
Енисей - Анжи: обзор матча 17 мая 2018
Енисей
17.05.2018, четверг, 15:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
3 : 0
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Анжи
25'
А. Кутьин (П)
32'
А. Саркисов
58'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Анжи
Желтая карточка
Н. Чичерин
87'
Желтая карточка
А. Жиров
81'
Желтая карточка
М. Филиппов
77'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Саркисов
74'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Кутьин
67'
Замена
В. Камеш
️️️️
М. Комков
62'
61'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Прудников
60'
Желтая карточка
И. Маркелов
ГОЛ! 3:0!
А. Кутьин
Пас отдал
Е. Иванов
58'
50'
Желтая карточка
А. Хубулов
46'
Замена
П. Яковлев
️️️️
В. Полуяхтов
41'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 2:0!
А. Саркисов
Пас отдал
А. Кутьин
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кутьин
25'
12'
Замена
В. Сугробов
️️️️
А. Будаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
3
Шамиль Гасанов
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-1-3-2
3
Гасанов
2
Кичин
2
Жиров
4
Чичерин
15
Фатуллаев
8
Иванов
14
Семакин
10
Комков
11
Саркисов
48
Кутьин
4-3-1-2
98
Будаков
2
Полуяхтов
19
Самарджич
5
Армаш
5
Мусалов
88
Хубулов
5
Антон
3
Тетрашвили
88
Маркелов
89
Прудников
28
Будковский
10
Комков
33
Камеш
33
Камеш
10
Комков
48
Кутьин
90
Ломакин
90
Ломакин
48
Кутьин
11
Саркисов
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Саркисов
98
Будаков
1
Сугробов
1
Сугробов
98
Будаков
2
Полуяхтов
91
Яковлев
91
Яковлев
2
Полуяхтов
89
Прудников
23
Лескано
23
Лескано
89
Прудников
Остались в запасе
Енисей
Анжи
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Анжи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 1
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
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