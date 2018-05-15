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    Каррера: «Если Промес уйдет, «Спартак» будет искать кого-то похожего на него»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов к тому, что полузащитник Квинси Промес может покинуть команду летом. По словам итальянского специалиста, в случае ухода голландца красно-белые будут искать футболиста похожего на него по характеристикам.

    «Может ли Промеса покинуть «Спартак» нынешним летом? Если он уйдет, то мы будем искать кого-то похожего на него», – сказал Каррера.

    Ранее СМИ сообщили, что интерес к 26-летнему хавбеку проявляют «Сампдория» и «Саутгемптон».

    В прошедшем сезоне РФПЛ Промес принял участие в 26 матчах, записав на свой счет 15 голов, и стал лучшим бомбардиром лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 13:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 22:14

      Не хотелось бы его отдавать,но что поделаешь если у Квинси есть желание проверить себя в чемпионате более высокого уровня,то надо отпускать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:12

      если будет достойное предложение которое устроит все стороны то нужно продавать, может остановиться в развитии и в таком случаи никому не будет пользы, ну а замену можно будет достойную подыскать если выручат нормальную сумму)

      3
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 15 мая 2018, 15:48

      Если Антоха уйдет, то на его месте будет играть Роша. Если Роше будут доверять, то может и он раскроется. Надеюсь)

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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 мая 2018, 15:25

      Ну, найдут похожего на Антоху по весу и по характеристикам. Только станет ли он лучшим бомбардиром лиги? Вон, нашел же Зенит Заболотного... А толку?

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 мая 2018, 14:26

      Если Месси уйдёт из Барселоны, каталонцы будут искать кого-то похожего на него.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 мая 2018, 14:12

      В этом году Антоха был не так хорош, как хотелось! Временами Спартак без него был лучше чем с ним! Может уже и стоит его продать если дают хорошие деньги! А хороших игроков хватает, надо только грамотно вести селекцию!

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      Рейтинг: +392

      A-Den 15 мая 2018, 13:47

      У меня друг так всем бывшим девушкам говорил)

      3
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