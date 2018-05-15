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  • Каррера: «Если Промес уйдет, «Спартак» будет искать кого-то похожего на него»

Каррера: «Если Промес уйдет, «Спартак» будет искать кого-то похожего на него»

15 мая 2018, 13:20
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов к тому, что полузащитник Квинси Промес может покинуть команду летом. По словам итальянского специалиста, в случае ухода голландца красно-белые будут искать футболиста похожего на него по характеристикам.

«Может ли Промеса покинуть «Спартак» нынешним летом? Если он уйдет, то мы будем искать кого-то похожего на него», – сказал Каррера.

Ранее СМИ сообщили, что интерес к 26-летнему хавбеку проявляют «Сампдория» и «Саутгемптон».

В прошедшем сезоне РФПЛ Промес принял участие в 26 матчах, записав на свой счет 15 голов, и стал лучшим бомбардиром лиги.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (8)
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A-Den
1526381247
У меня друг так всем бывшим девушкам говорил)
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Опорник84
1526382758
В этом году Антоха был не так хорош, как хотелось! Временами Спартак без него был лучше чем с ним! Может уже и стоит его продать если дают хорошие деньги! А хороших игроков хватает, надо только грамотно вести селекцию!
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vitvik
1526383562
Если Месси уйдёт из Барселоны, каталонцы будут искать кого-то похожего на него.
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serppion
1526387101
Ну, найдут похожего на Антоху по весу и по характеристикам. Только станет ли он лучшим бомбардиром лиги? Вон, нашел же Зенит Заболотного... А толку?
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Untitled-1
1526388532
Если Антоха уйдет, то на его месте будет играть Роша. Если Роше будут доверять, то может и он раскроется. Надеюсь)
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VVM1964
1526396948
Лучше пусть Промес остается , ну а уж если уйдет и придется искать замену , то пусть даже совсем не похож будет , главное что бы результат выдавал как минимум не хуже .
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OfaZavr
1526397171
если будет достойное предложение которое устроит все стороны то нужно продавать, может остановиться в развитии и в таком случаи никому не будет пользы, ну а замену можно будет достойную подыскать если выручат нормальную сумму)
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zigbert
1526411662
Не хотелось бы его отдавать,но что поделаешь если у Квинси есть желание проверить себя в чемпионате более высокого уровня,то надо отпускать.
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