Каррера: «Если Промес уйдет, «Спартак» будет искать кого-то похожего на него»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов к тому, что полузащитник Квинси Промес может покинуть команду летом. По словам итальянского специалиста, в случае ухода голландца красно-белые будут искать футболиста похожего на него по характеристикам.

«Может ли Промеса покинуть «Спартак» нынешним летом? Если он уйдет, то мы будем искать кого-то похожего на него», – сказал Каррера.

Ранее СМИ сообщили, что интерес к 26-летнему хавбеку проявляют «Сампдория» и «Саутгемптон».

В прошедшем сезоне РФПЛ Промес принял участие в 26 матчах, записав на свой счет 15 голов, и стал лучшим бомбардиром лиги.