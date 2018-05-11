Черчесов – о вызове Чалова и Ташаева в сборную: «Никаких авансов. Мы вышли на финишную прямую»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове в команду форварда Федора Чалова и полузащитника Алексанадр Ташаева.

– Приглашение в команду Чалова и Ташаева это аванс, или вы реально рассчитываете на них на турнире?

– Я уже говорил, что мы вышли на финишную прямую, авансов никаких быть не может. За Ташаевым мы следим давно, он здорово себя проявляет. Мы рассматривали и других кандидатов. Жаль что тяжелая травма была у Кирилла Панченко. Ему не хватило буквально месяца, чтобы набрать оптимальные кондиции.

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