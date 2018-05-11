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    Черчесов – о вызове Чалова и Ташаева в сборную: «Никаких авансов. Мы вышли на финишную прямую»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове в команду форварда Федора Чалова и полузащитника Алексанадр Ташаева.

    – Приглашение в команду Чалова и Ташаева это аванс, или вы реально рассчитываете на них на турнире?

    – Я уже говорил, что мы вышли на финишную прямую, авансов никаких быть не может. За Ташаевым мы следим давно, он здорово себя проявляет. Мы рассматривали и других кандидатов. Жаль что тяжелая травма была у Кирилла Панченко. Ему не хватило буквально месяца, чтобы набрать оптимальные кондиции.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: РФС

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    11.05.2018 21:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 17:41

      Чалова брать однозначно!

      2
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      Рейтинг: +1741

      max74 12 мая 2018, 10:23

      Вышли на финишную прямую ? Я что-то пропустил, а стартовали-то когда ?

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 22:23

      Мне кажется на Ташаева будет спрос у наших суперклубов, Локомотива, Спартака, например!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > orechyn 12 мая 2018, 13:31

      к сожалению без вменяемого руководства, у которых главная задача распилить бабки, а футбольная составляющая на третьем месте, на втором еще жопки свои удержать на нужных должностях.

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