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  • Рейнгольд – об отсутствии Денисова в сборной: «Опять Черчесов уперся в железобетонную стенку, как баран»

Рейнгольд – об отсутствии Денисова в сборной: «Опять Черчесов уперся в железобетонную стенку, как баран»

11 мая 2018, 17:24
38

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за то, что специалист не включил отдельных футболистов в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. В частности, ветеран выразил непонимание отсутствием в списке полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Не понимаю многих вещей в оглашенном Черчесовым списке. Есть вопросы по Глушакову и Комбарову. Я против того, что они не поедут на сбор. Мне мерзко наблюдать за общим фоном, который создали вокруг Глушакова и Комбарова. Они хорошие ребята и мастера. Да, сбавили немного обороты, но чемпионат мира начинается не завтра. Черчесову нужно было брать их на сборы и потихонечку готовить, ведь он знает возможности этих футболистов.

Черчесову нужно обозначить, на кого он рассчитывает. От него нужен отчет – вокруг кого он будет строить команду. Обозначил список, а дальше что? Черчесов работает на народ. Он тренер сборной, он обязан четко и ясно обозначить свою позицию. Что потерял в сборной Габулов? В России его нет, играет за какую-то непонятную команду. Какие-то блатные дела, так выходит? Есть хорошие вратари. Нет Селихова, но есть Ребров. Он на виду, все знают, что он может. Что делает в сборной Рауш? Не хочу обидеть этого парня, но это сборная России. Наша цель – выйти из группы. Надо подготовить команду так, чтобы не было никаких изъянов.

Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола! Опять уперся в железобетонную стенку, как баран. Объясни, почему ты не берешь Денисова – чемпиона России? Уже Юрий Павлович Семин Черчесову намекнул, что этого парня надо брать. Денисов может быть решающей фигурой в отдельно взятых играх сборной на чемпионате мира. Центр поля – серьезная позиция в футболе. Там должен находиться человек, который башку расшибет на футбольном поле.

Дай бог, чтобы Чалов и Дзюба на первенстве мира так забивали, как сейчас. Разница в мастерстве громадная. Возвращение Дзюбы – это похвальное решение. Чалов подает надежды, и он нужен. Посмотрим, как оно будет. Может быть, я действительно чего-то в футболе недопонимаю», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав Рейнгольд Валерий
Комментарии (38)
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babazo-72
1526048968
Да он и есть усаты баран
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Аэратор
1526049089
насчет Денисова полностью согласен, человек игрой доказал, что он лучший. А черчесова ни кто не понимает.
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Полная Канистра
1526049812
ещё какой баран? ты прав дедуля
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порт
1526050936
А про барана, прямо в яблочко. Зачёт.
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watchingsta
1526050968
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qwera 1969
1526053227
Почему КАК баран? Это БАРАНИЩЕ!!!!!
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OfaZavr
1526054902
уперся не то слово, вообще делает вид что такого игрока как Денисов не существует.
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Forlan-LV
1526057107
Согласен Черчесов - БАРАН.... Но ещё большие БАРАНЫ те кто доверил ему подготовку сборной к домашнему чемпионату мира. Вердикт прост - СТАДО БАРАНОВ...
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Garrincha58
1526060029
Рейнгольд на 200 проц. прав
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polt
1526062187
Желаю сборной хорошей игры, а лично Черчесову обосраться на ЧМ.
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