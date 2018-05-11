Рейнгольд – об отсутствии Денисова в сборной: «Опять Черчесов уперся в железобетонную стенку, как баран»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за то, что специалист не включил отдельных футболистов в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. В частности, ветеран выразил непонимание отсутствием в списке полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Не понимаю многих вещей в оглашенном Черчесовым списке. Есть вопросы по Глушакову и Комбарову. Я против того, что они не поедут на сбор. Мне мерзко наблюдать за общим фоном, который создали вокруг Глушакова и Комбарова. Они хорошие ребята и мастера. Да, сбавили немного обороты, но чемпионат мира начинается не завтра. Черчесову нужно было брать их на сборы и потихонечку готовить, ведь он знает возможности этих футболистов.

Черчесову нужно обозначить, на кого он рассчитывает. От него нужен отчет – вокруг кого он будет строить команду. Обозначил список, а дальше что? Черчесов работает на народ. Он тренер сборной, он обязан четко и ясно обозначить свою позицию. Что потерял в сборной Габулов? В России его нет, играет за какую-то непонятную команду. Какие-то блатные дела, так выходит? Есть хорошие вратари. Нет Селихова, но есть Ребров. Он на виду, все знают, что он может. Что делает в сборной Рауш? Не хочу обидеть этого парня, но это сборная России. Наша цель – выйти из группы. Надо подготовить команду так, чтобы не было никаких изъянов.

Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола! Опять уперся в железобетонную стенку, как баран. Объясни, почему ты не берешь Денисова – чемпиона России? Уже Юрий Павлович Семин Черчесову намекнул, что этого парня надо брать. Денисов может быть решающей фигурой в отдельно взятых играх сборной на чемпионате мира. Центр поля – серьезная позиция в футболе. Там должен находиться человек, который башку расшибет на футбольном поле.

Дай бог, чтобы Чалов и Дзюба на первенстве мира так забивали, как сейчас. Разница в мастерстве громадная. Возвращение Дзюбы – это похвальное решение. Чалов подает надежды, и он нужен. Посмотрим, как оно будет. Может быть, я действительно чего-то в футболе недопонимаю», – сказал Рейнгольд.