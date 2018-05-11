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    Рейнгольд – об отсутствии Денисова в сборной: «Опять Черчесов уперся в железобетонную стенку, как баран»

    Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за то, что специалист не включил отдельных футболистов в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. В частности, ветеран выразил непонимание отсутствием в списке полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    «Не понимаю многих вещей в оглашенном Черчесовым списке. Есть вопросы по Глушакову и Комбарову. Я против того, что они не поедут на сбор. Мне мерзко наблюдать за общим фоном, который создали вокруг Глушакова и Комбарова. Они хорошие ребята и мастера. Да, сбавили немного обороты, но чемпионат мира начинается не завтра. Черчесову нужно было брать их на сборы и потихонечку готовить, ведь он знает возможности этих футболистов.

    Черчесову нужно обозначить, на кого он рассчитывает. От него нужен отчет – вокруг кого он будет строить команду. Обозначил список, а дальше что? Черчесов работает на народ. Он тренер сборной, он обязан четко и ясно обозначить свою позицию. Что потерял в сборной Габулов? В России его нет, играет за какую-то непонятную команду. Какие-то блатные дела, так выходит? Есть хорошие вратари. Нет Селихова, но есть Ребров. Он на виду, все знают, что он может. Что делает в сборной Рауш? Не хочу обидеть этого парня, но это сборная России. Наша цель – выйти из группы. Надо подготовить команду так, чтобы не было никаких изъянов.

    Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола! Опять уперся в железобетонную стенку, как баран. Объясни, почему ты не берешь Денисова – чемпиона России? Уже Юрий Павлович Семин Черчесову намекнул, что этого парня надо брать. Денисов может быть решающей фигурой в отдельно взятых играх сборной на чемпионате мира. Центр поля – серьезная позиция в футболе. Там должен находиться человек, который башку расшибет на футбольном поле.

    Дай бог, чтобы Чалов и Дзюба на первенстве мира так забивали, как сейчас. Разница в мастерстве громадная. Возвращение Дзюбы – это похвальное решение. Чалов подает надежды, и он нужен. Посмотрим, как оно будет. Может быть, я действительно чего-то в футболе недопонимаю», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2018 17:24
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +19

      biseptol 1 июня 2018, 23:29

      Черчесов Денисову-пойдем в душевую я тебе шею сломаю! Игорь подавай на него в суд пока не поздно!!!

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 17:47

      Черчесов гнёт свою линию и никто ему в этом деле не помеха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Yorgen2006 11 мая 2018, 22:28

      Черчесов не то что баран, он хуже ставит свои интересы и личные симпатии выше государственных. Не подвергается Денисов его методом воспитания, да и характер у него будьте нате, и что? Этот физрук хочет превратить сборную в личный клуб ....
      Скорей кто нибудь уберите его из сборной пока не поздно.

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 11 мая 2018, 21:23

      Старик часто бредит, но тут он прав. Действительно почему тренер, которому платит государство, при выборе игроков отталкивается от своих обид и комплексов? Тем более Глушакова нет, тогда ЛДенисову самое место в сборной. У нас не такой широкий выбор, чтобы разбрасываться игрокам.

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 мая 2018, 21:09

      Желаю сборной хорошей игры, а лично Черчесову обосраться на ЧМ.

      5
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      ...
      Рейтинг: +19

      biseptol > polt 1 июня 2018, 23:30

      Да он уже поуши в говне!

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 20:52

      Крик "вопиющего в пустыне".

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 20:33

      Рейнгольд на 200 проц. прав

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 20:32

      он не баран он воротчик который ни хрена не понимает в современной тактике футбола и кто муже обидчивый и корчит из себя джигита

      2
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 11 мая 2018, 20:16

      Правильно сделал Черчесов, хоть пусть лучший игрок на планете, надо себя норм вести. Сегодня закроешь глаза на его капризы, завтра закроешь, что потом??!! Потом он вообще нюх потеряет, тоже мне пуп земли. Почему звёзды мирового футбола так себя не ведут как эта выскочка Деньгисов? Проблема не в Черчесове а в таких как Денисов и их отношению к болельщикам. Ведь куда бы не попадал Денисов везде скандалы и разборки связанные с ним, нигде не может ужиться это вредное существо. Черчесов вовремя его нагнал со сборной, а то бы он точно сборную расколол

      -3
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      Рейтинг: +19

      biseptol > Avaretz 1 июня 2018, 23:38

      Да Денисов не подарок,а Черчесов полный 0 как тренер!Лучше хорошо играющий Денисов чем бездарный тренер!

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 мая 2018, 20:15

      Уважаемый,Валерий Рынгольд!!! Ваше *как* здеся не уместно- ни как...

      0
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