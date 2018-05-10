Пирло станет помощником Манчини в сборной Италии

Экс-полузащитник «Интера», «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Действующий главный тренер «Зенита» в ближайшее время должен возглавить национальную команду страны.

Ранее сообщалось, что Пирло должен был занять такую одну из должностей помощника главного тренера в сборной, но в штабе Карло Анчелотти. Сам футболист подчеркивал, что готов работать в национальной команды, но нужно дождаться решение местной федерации футбола.