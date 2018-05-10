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    Пирло станет помощником Манчини в сборной Италии

    Экс-полузащитник «Интера», «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Действующий главный тренер «Зенита» в ближайшее время должен возглавить национальную команду страны.

    Ранее сообщалось, что Пирло должен был занять такую одну из должностей помощника главного тренера в сборной, но в штабе Карло Анчелотти. Сам футболист подчеркивал, что готов работать в национальной команды, но нужно дождаться решение местной федерации футбола.

    Источник: Calciomercato

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    10.05.2018 13:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:51

      Если есть желание, надо предоставить ему такую возможность.

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 мая 2018, 14:27

      пускай лучше Пирло тренерует в соло!)

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 10 мая 2018, 13:22

      Пмро мля....слов нет)))) Вы хоть перечитывайте сначала то что пишите))))

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 10 мая 2018, 13:21

      Точно Пмрло, а не Крмчко?

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