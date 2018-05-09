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    В «Виссэл Кобэ» опровергли информацию о переходе Иньесты

    Вчера «Бомбардир» писал о договоренности «Барселоны» с японским клубом «Виссел Кобэ» по трансферу полузащитника Андреса Иньесты. Сообщалось, что 33-летний испанец подпишет трехлетний контракт и заработает за это время 75 миллионов евро.

    «Виссэл Кобэ» опроверг информацию о трансфере, сообщает Citizen TV со ссылкой на японские СМИ.

    «Я поражен. Не слышал ничего подобного.

    Если честно, такая сумма за Иньесту не кажется мне реалистичной. Впрочем, если бы он действительно перешел, это было бы отлично», – сказал спортивный директор клуба Атсухиро Миура.

    Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны клубов Австралии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 20:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 20:49

      сразу было ясно, что это бред.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 9 мая 2018, 20:39

      Я ж говорил он в Анжи переходит, чтоб вывести Анжи опять в премьер лигу

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