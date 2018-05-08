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    Cadenaser: Иньеста перейдет в «Виссел Кобэ» и заработает 75 миллионов за три года

    Ранее китайский «Чонджин Лифан» выступил с опровержением предстоящего трансфера полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты. Клуб сообщил о том, что 33-летний испанец заключил с клубом лишь спонсорский контракт.

    Издание AS утверждает, что футболист по-прежнему имеет несколько предложений из Китая, но может оказаться и в японском клубе.

    Согласно Cadenaser, Иньеста уже договорился о трехлетнем контракте с японским «Виссел Кобэ». Считается, что в Японии он будет зарабатывать по 25 миллионов евро в год. В условия соглашения также входит развитие винодельческого бизнеса испанца.

    Источник уточнил, что решающую роль в сделке сыграл титульный спонсор сине-гранатовых Rakuten. Штаб-квартира одного из крупнейших сайтов электронной коммерции находится в Токио.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 00:31
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:23

      Долгоиграющая пластинка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 мая 2018, 00:58

      начинается санта-барбара)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 мая 2018, 00:58

      Хорошая пенсия

      1
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