Cadenaser: Иньеста перейдет в «Виссел Кобэ» и заработает 75 миллионов за три года

Ранее китайский «Чонджин Лифан» выступил с опровержением предстоящего трансфера полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты. Клуб сообщил о том, что 33-летний испанец заключил с клубом лишь спонсорский контракт.

Издание AS утверждает, что футболист по-прежнему имеет несколько предложений из Китая, но может оказаться и в японском клубе.

Согласно Cadenaser, Иньеста уже договорился о трехлетнем контракте с японским «Виссел Кобэ». Считается, что в Японии он будет зарабатывать по 25 миллионов евро в год. В условия соглашения также входит развитие винодельческого бизнеса испанца.

Источник уточнил, что решающую роль в сделке сыграл титульный спонсор сине-гранатовых Rakuten. Штаб-квартира одного из крупнейших сайтов электронной коммерции находится в Токио.