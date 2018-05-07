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    Иньеста не будет играть в Китае. Он может перейти в японский клуб

    По ходу сезона сообщалось о том, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона и продолжит карьеру в Китае.

    Клуб «Чонджин Лифан», с которым связывали испанца, выступил с опровержением информации о трансфере. В заявлении говорится о том, что 33-летний футболист будет коммерческим партнером, но не игроком команды.

    As со ссылкой на Catalunya Ràdio сообщил об интересе к Иньесте со стороны японского «Виссел Кобэ». При этом четырехкратный победитель Лиги чемпионов сохраняет несколько предложений от китайских клубов.

    Иньеста проводит 16 сезона за каталонский клуб. Считается, что вчерашнее Класико (2:2) стало для него последним в карьере.

    Источник: AS

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    07.05.2018 22:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:47

      его право, теперь может хоть где играть в свое удовольствие.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:53

      Большого значения по его новому месту работы, не будет. Иньеста стал выдающимся футболистом играя за Барселону,был лидером команды и добился с ней высоких результатов.

      2
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 мая 2018, 23:51

      "трехкратный победитель Лиги чемпионов"

      Новостник, иди википедию почитай про Иньесту, позорник.

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 мая 2018, 22:58

      Оставьте его в покое,флаг ему в руки,куда хочет пусть туда и идёт.

      0
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