Иньеста не будет играть в Китае. Он может перейти в японский клуб

По ходу сезона сообщалось о том, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона и продолжит карьеру в Китае.

Клуб «Чонджин Лифан», с которым связывали испанца, выступил с опровержением информации о трансфере. В заявлении говорится о том, что 33-летний футболист будет коммерческим партнером, но не игроком команды.

As со ссылкой на Catalunya Ràdio сообщил об интересе к Иньесте со стороны японского «Виссел Кобэ». При этом четырехкратный победитель Лиги чемпионов сохраняет несколько предложений от китайских клубов.

Иньеста проводит 16 сезона за каталонский клуб. Считается, что вчерашнее Класико (2:2) стало для него последним в карьере.