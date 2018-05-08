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    Кверквелия: «Джикия – лучший российский центральный защитник. Рамос – лучший в мире»

    Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, кого считает лучшими на своей позиции в РФПЛ и в мировом футболе. Также футболист отметил, что не хотел бы попасть на очень сильных соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.

    «С кем хотел бы сыграть в группе Лиги чемпионов? Пока не думал об этом. Не знаю даже… Хочется кого-нибудь, с кем побольше шансов будет. Пусть нам такие попадутся.

    Что делать с Салахом, если попадется «Ливерпуль»? Сначала пусть попадется, потом будем думать. В «Ливерпуле» у него такие игроки рядом – там все для Салаха делают. В сборной такого не будет. Сколько там еще сильных футболистов? Два-три? Россия обязательно выйдет из группы. И Уругвай. Сто процентов, я в этом даже не сомневаюсь.

    Лучший центральный защитник? В России назвал бы Джикию. А в мире – Серхио Рамоса. Почему? Посмотрите, как он себя ведет на поле, как играет. Сколько раз он вытаскивал «Реал» в финалах Лиги чемпионов! Просто топ-футболист и настоящий лидер команды», – сказал Кверквелия.

    Источник: Sport24

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    08.05.2018 14:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:54

      Сам Кверквелия является хорошим приобретением Локомотива. Защитник цепкий и почти не делает ошибок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:42

      согласен, все верно разложил, но я так же добавил к сильным защитникам нашего чемпа и самого Кверквелию)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 мая 2018, 17:51

      На счет Рамоса - все понятно и обсуждать тут нечего. А вот в РФПЛ назвал бы лучшим как раз Кверквелию. Очень сожалею, что он не может играть за нашу сборную!

      4
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      Рейтинг: +1289

      каа 8 мая 2018, 16:36

      Он не был бы "биджо" если не назвал бы лучшим "биджо"...)))
      Лучший центральный защитник РФПЛ на все времена - Игнашевич... а сегодня... сегодня у нас нет центральных защитников и потому нет лучшего ...

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 мая 2018, 15:15

      Про Рамоса в точку. Да и Джикия один из сильнейших в РФ

      4
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