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  • Кверквелия: «Джикия – лучший российский центральный защитник. Рамос – лучший в мире»

Кверквелия: «Джикия – лучший российский центральный защитник. Рамос – лучший в мире»

8 мая 2018, 14:57
5

Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, кого считает лучшими на своей позиции в РФПЛ и в мировом футболе. Также футболист отметил, что не хотел бы попасть на очень сильных соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.

«С кем хотел бы сыграть в группе Лиги чемпионов? Пока не думал об этом. Не знаю даже… Хочется кого-нибудь, с кем побольше шансов будет. Пусть нам такие попадутся.

Что делать с Салахом, если попадется «Ливерпуль»? Сначала пусть попадется, потом будем думать. В «Ливерпуле» у него такие игроки рядом – там все для Салаха делают. В сборной такого не будет. Сколько там еще сильных футболистов? Два-три? Россия обязательно выйдет из группы. И Уругвай. Сто процентов, я в этом даже не сомневаюсь.

Лучший центральный защитник? В России назвал бы Джикию. А в мире – Серхио Рамоса. Почему? Посмотрите, как он себя ведет на поле, как играет. Сколько раз он вытаскивал «Реал» в финалах Лиги чемпионов! Просто топ-футболист и настоящий лидер команды», – сказал Кверквелия.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Реал Рамос Серхио Кверквелия Соломон Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Dgad
1525781729
Про Рамоса в точку. Да и Джикия один из сильнейших в РФ
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каа
1525786597
Он не был бы "биджо" если не назвал бы лучшим "биджо"...))) Лучший центральный защитник РФПЛ на все времена - Игнашевич... а сегодня... сегодня у нас нет центральных защитников и потому нет лучшего ...
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mialkov
1525791062
На счет Рамоса - все понятно и обсуждать тут нечего. А вот в РФПЛ назвал бы лучшим как раз Кверквелию. Очень сожалею, что он не может играть за нашу сборную!
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OfaZavr
1525794136
согласен, все верно разложил, но я так же добавил к сильным защитникам нашего чемпа и самого Кверквелию)
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zigbert
1525802061
Сам Кверквелия является хорошим приобретением Локомотива. Защитник цепкий и почти не делает ошибок.
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