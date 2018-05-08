Кверквелия: «Джикия – лучший российский центральный защитник. Рамос – лучший в мире»

Центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, кого считает лучшими на своей позиции в РФПЛ и в мировом футболе. Также футболист отметил, что не хотел бы попасть на очень сильных соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.

«С кем хотел бы сыграть в группе Лиги чемпионов? Пока не думал об этом. Не знаю даже… Хочется кого-нибудь, с кем побольше шансов будет. Пусть нам такие попадутся.

Что делать с Салахом, если попадется «Ливерпуль»? Сначала пусть попадется, потом будем думать. В «Ливерпуле» у него такие игроки рядом – там все для Салаха делают. В сборной такого не будет. Сколько там еще сильных футболистов? Два-три? Россия обязательно выйдет из группы. И Уругвай. Сто процентов, я в этом даже не сомневаюсь.

Лучший центральный защитник? В России назвал бы Джикию. А в мире – Серхио Рамоса. Почему? Посмотрите, как он себя ведет на поле, как играет. Сколько раз он вытаскивал «Реал» в финалах Лиги чемпионов! Просто топ-футболист и настоящий лидер команды», – сказал Кверквелия.