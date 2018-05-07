Роде: «Думаю, Штегер покинет «Боруссию» летом. Считаю, что Фавр – отличный тренер»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде высказал предположение, что главный тренер черно-желтых Петер Штегер покинет команду по завершении сезона. Также футболист заявил, что Люсьен Фавр, тренирующий «Ниццу», является хорошим кандидатом на то, чтобы возглавить «шмелей».

«Мы предполагаем, что Петер Штегер покинет команду этим летом. Я считаю, что Фавр – отличный тренер. Он везде был успешен», – сказал Роде.

Ранее СМИ сообщили, что Фавр – один из двух фаворитов на пост главного тренера «Боруссии».