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    ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Тюмени», «Тамбов» обыграл «Сибирь» 

    В матче 37-го тура ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Тюмени» со счетом 1:2. Московский клуб занимает 13-ю строчку в таблице с 39-ю очками. «Тюмень» идет строчкой ниже с тем же количеством очков.

    В другом матче «Тамбов» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0. «Тамбов» с 67-ю очками идет на четвертой строчке. «Сибирь» с 53 очками идет шестой.

    Первенство ФНЛ. 37-й тур

    Тюмень – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чуканов, 16; 1:1 – Пантелеев (с пенальти), 63; 2:1 – Чудин, 90+4.

    Сибирь (Новосибирск) – Тамбов – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Часовских, 38.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:17

      В этом сезоне выступают слабо.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 18:09

      нужны изменения на тренерском мостике в молодежке, что-то не то происходит с командой в этом сезоне.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > OfaZavr 6 мая 2018, 18:11

      Да вообще есть шанс вылететь обратно во 2-ю лигу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Павелий 6 мая 2018, 18:13

      все к этому и идет видимо, а сейчас на финишной вообще трудно будет спасти команду, нужны срочные меры.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 6 мая 2018, 15:54

      Гунько явно не тянет. Плюс отсутствие турнирных задач явно не стимулирует ребят играть.

      2
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