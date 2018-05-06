ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Тюмени», «Тамбов» обыграл «Сибирь» 

В матче 37-го тура ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Тюмени» со счетом 1:2. Московский клуб занимает 13-ю строчку в таблице с 39-ю очками. «Тюмень» идет строчкой ниже с тем же количеством очков.

В другом матче «Тамбов» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0. «Тамбов» с 67-ю очками идет на четвертой строчке. «Сибирь» с 53 очками идет шестой.

Первенство ФНЛ. 37-й тур

Тюмень – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Чуканов, 16; 1:1 – Пантелеев (с пенальти), 63; 2:1 – Чудин, 90+4.

Сибирь (Новосибирск) – Тамбов – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Часовских, 38.

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