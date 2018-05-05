Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» интересуются защитником «Зальцбурга»

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Спартак» интересуется защитником «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Царом. Также интерес к игроку проявлял «Краснодар», но из-за высокой цена на защитика «быки» не начали переговоры.

«Насколько мне известно, «Краснодар» готов потратить деньги на центральных защитников.

Один из самых интересных футболистов на рынке – это игрок «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Цар. Но он стоит достаточно много – порядка 15 миллионов евро уже сейчас. Вряд ли «Краснодар» захочет вступать в конкретные переговоры по этому игроку. Хотя клуб такой вариант рассматривал. Наверное, будут попытки приобрести других футболистов.

Но этот игрок интересен другим российским клубам. В частности «Спартаку». Опять-таки пугает всех цена», – сказал Арустамян.

Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»