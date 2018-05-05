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    Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» интересуются защитником «Зальцбурга»

    По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Спартак» интересуется защитником «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Царом. Также интерес к игроку проявлял «Краснодар», но из-за высокой цена на защитика «быки» не начали переговоры.

    «Насколько мне известно, «Краснодар» готов потратить деньги на центральных защитников.

    Один из самых интересных футболистов на рынке – это игрок «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Цар. Но он стоит достаточно много – порядка 15 миллионов евро уже сейчас. Вряд ли «Краснодар» захочет вступать в конкретные переговоры по этому игроку. Хотя клуб такой вариант рассматривал. Наверное, будут попытки приобрести других футболистов.

    Но этот игрок интересен другим российским клубам. В частности «Спартаку». Опять-таки пугает всех цена», – сказал Арустамян.

    Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»

    Источник: YouTube

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    05.05.2018 00:59
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 14:36

      За такие деньги брать не стоит. Дороговато.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 мая 2018, 11:56

      Большой рис покупать за такие деньги не очень сильного игрока,
      получается, что приобретаешь "кота в мешке".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:43

      Нобель как всегда знает даже то что еще сами клубы не знают))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 мая 2018, 09:08

      15 лямов за защитника многовато.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 мая 2018, 08:55

      арустомян просто не знает что говорит вот и порет всякую чушь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 мая 2018, 08:09

      что-то легкое решение для Спартака, он обычно выбирает намного более сложные трансферы, когда можно купить задорого но хорошего игрока они обычно выбирают кота в мешке, но тоже задорого, кот потом превращается в мышь или крысу, которая грызет бюджет клуба, а Спартак потом не знает как избавиться ит мышикрысы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 мая 2018, 08:05

      за такие вбросы, нобелю минус в карму и минус 2см к росту.))))

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 мая 2018, 07:38

      ...у ред була есть гораздо боле интересные молодые полузащитники

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 5 мая 2018, 07:11

      Очередной фейк))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 мая 2018, 05:45

      а он сам себе верит,этот Нобель????

      6
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