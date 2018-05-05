Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» интересуются защитником «Зальцбурга»

Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» интересуются защитником «Зальцбурга»

5 мая 2018, 00:59
16

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Спартак» интересуется защитником «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Царом. Также интерес к игроку проявлял «Краснодар», но из-за высокой цена на защитика «быки» не начали переговоры.

«Насколько мне известно, «Краснодар» готов потратить деньги на центральных защитников.

Один из самых интересных футболистов на рынке – это игрок «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Цар. Но он стоит достаточно много – порядка 15 миллионов евро уже сейчас. Вряд ли «Краснодар» захочет вступать в конкретные переговоры по этому игроку. Хотя клуб такой вариант рассматривал. Наверное, будут попытки приобрести других футболистов.

Но этот игрок интересен другим российским клубам. В частности «Спартаку». Опять-таки пугает всех цена», – сказал Арустамян.

Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Краснодар Зальцбург Спартак Чалета-Цар Дуйе
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1525471530
Очевидно, что клубы стремятся к готовому, прекрасному и дорогому!.. А молодёжь, готовится, надо понимать, для плезиру и на продажу...
Ответить
DeutschlandUberAlles
1525477092
Опять не проверенная инфа под личную ответственность старины Альфреда Нобеля
Ответить
Cherembas
1525482591
Я тоже много чо хочу?
Ответить
Берёза В.
1525485842
Шнобелю сны интересные снятся
Ответить
Viper for CSKA
1525486519
Скорее уж в Лейпциг уйдет
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525488343
а он сам себе верит,этот Нобель????
Ответить
dendiesel
1525493470
Очередной фейк))
Ответить
Боцман59rus
1525496738
за такие вбросы, нобелю минус в карму и минус 2см к росту.))))
Ответить
OfaZavr
1525502635
Нобель как всегда знает даже то что еще сами клубы не знают))
Ответить
zigbert
1525520205
За такие деньги брать не стоит. Дороговато.
Ответить
Главные новости
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
20
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+