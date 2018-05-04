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  • Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»

Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»

4 мая 2018, 23:04
5

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» рассматривает варианты приглашения трех игроков РФПЛ в летнее трансферное окно.

«Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова. Но главная проблема – это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря.

Такая же ситуация с другим игроком уфимцев – Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но опять-таки вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме трансфера.

Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит еще одного опорного полузащитника – это хавбек «Динамо» Самба Соу. Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар», – сказал Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Беленов Александр Соу Самба Стоцкий Дмитрий Арустамян Артур
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1525468357
Три вратаря сборной России в одном клубе???....Зачем это?
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sprint5
1525481912
бабушки на базаре и то больше правды говорят
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ДАША Д
1525488505
Акция: продай Магнит - купи игрока.
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zigbert
1525498884
Зачем им понадобился Беленов, у них два неплохих вратаря.
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