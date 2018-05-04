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    Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» рассматривает варианты приглашения трех игроков РФПЛ в летнее трансферное окно.

    «Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова. Но главная проблема – это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря.

    Такая же ситуация с другим игроком уфимцев – Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но опять-таки вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме трансфера.

    Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит еще одного опорного полузащитника – это хавбек «Динамо» Самба Соу. Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар», – сказал Арустамян.

    Источник: YouTube

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    04.05.2018 23:04
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:41

      Зачем им понадобился Беленов, у них два неплохих вратаря.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 мая 2018, 05:48

      Акция: продай Магнит - купи игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 мая 2018, 03:58

      бабушки на базаре и то больше правды говорят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 мая 2018, 00:12

      Три вратаря сборной России в одном клубе???....Зачем это?

      3
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