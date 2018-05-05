Дешам подтвердил, что Косиельни пропустит чемпионат мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил информацию о том, что защитник Лоран Косиельни пропустит чемпионат мира. Напомним, что игрок получил травму в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:1) и покинул поле на носилках.

«Это очень большая потеря для нас. Травмы никогда не приходят в нужное время.

Мне очень жаль Лорана, потому что ЧМ был важным турниром для его карьеры. Я желаю ему оставаться сильным и поскорее вернуться на поле. Я уверен, ему все еще есть, что показать», – цитирует Дешама официальный сайт сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Косиельни получил травму ахиллова сухожилия. Федерация футбола Франции эту информацию еще не подтвердила.