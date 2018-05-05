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    Дешам подтвердил, что Косиельни пропустит чемпионат мира

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил информацию о том, что защитник Лоран Косиельни пропустит чемпионат мира. Напомним, что игрок получил травму в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:1) и покинул поле на носилках.

    «Это очень большая потеря для нас. Травмы никогда не приходят в нужное время.

    Мне очень жаль Лорана, потому что ЧМ был важным турниром для его карьеры. Я желаю ему оставаться сильным и поскорее вернуться на поле. Я уверен, ему все еще есть, что показать», – цитирует Дешама официальный сайт сборной Франции.

    Ранее сообщалось, что Косиельни получил травму ахиллова сухожилия. Федерация футбола Франции эту информацию еще не подтвердила.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 00:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 14:22

      Защитник опытный. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 мая 2018, 09:32

      Косельны здоровья, но как защитник он сейчас не очень, если честно. Есть варианты и поинтереснее, поэтому это даже может в плюс сыграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Аркадий Паровозов00 5 мая 2018, 03:39

      печально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 02:56

      Прекрасно, шансы Уругвая в 1/4 против Франции повышаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 мая 2018, 02:13

      так радуйтесь!!!! меньше голов пропустите!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 5 мая 2018, 02:12

      Жалко поляка...

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 мая 2018, 00:20

      да и нахрен он нужен ! днищевая защита арсенала ! там во франции россыпь хороших защитников !

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