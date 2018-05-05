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Дешам подтвердил, что Косиельни пропустит чемпионат мира

5 мая 2018, 00:15
7

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил информацию о том, что защитник Лоран Косиельни пропустит чемпионат мира. Напомним, что игрок получил травму в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:1) и покинул поле на носилках.

«Это очень большая потеря для нас. Травмы никогда не приходят в нужное время.

Мне очень жаль Лорана, потому что ЧМ был важным турниром для его карьеры. Я желаю ему оставаться сильным и поскорее вернуться на поле. Я уверен, ему все еще есть, что показать», – цитирует Дешама официальный сайт сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Косиельни получил травму ахиллова сухожилия. Федерация футбола Франции эту информацию еще не подтвердила.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Косиельни Лоран Дешам Дидье
Комментарии (7)
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dinar7777dinar
1525468853
да и нахрен он нужен ! днищевая защита арсенала ! там во франции россыпь хороших защитников !
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GoldPlayFIFARus9
1525475548
Жалко поляка...
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rammax fcsm
1525475609
так радуйтесь!!!! меньше голов пропустите!!
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DeutschlandUberAlles
1525478209
Прекрасно, шансы Уругвая в 1/4 против Франции повышаются.
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Аркадий Паровозов00
1525480793
печально
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Cules2013
1525501924
Косельны здоровья, но как защитник он сейчас не очень, если честно. Есть варианты и поинтереснее, поэтому это даже может в плюс сыграть.
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zigbert
1525519366
Защитник опытный. Здоровья.
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