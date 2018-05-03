Аршавин: «Глушакова год назад носили на руках. А теперь гнобят за незабитый пенальти» 

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, как критика влияет на футболистов.

«Задевает ли? Не сильно, но что-то действительно задевало.

Обычно о критике рассказывают родственники, знакомые. А если ты сам об этом не читаешь, то можно нормально жить. Это часть профессии любого футболиста. Яркий пример: Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за то, что человек не забил пенальти», – сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.

Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»