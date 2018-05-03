Аршавин: «Глушакова год назад носили на руках. А теперь гнобят за незабитый пенальти» 

Вот уж за пенальти его никто и не критикует.Он должен как капитан вести за собой команду и показывать достойную игру своим примером.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, как критика влияет на футболистов.
«Задевает ли? Не сильно, но что-то действительно задевало.
Обычно о критике рассказывают родственники, знакомые. А если ты сам об этом не читаешь, то можно нормально жить. Это часть профессии любого футболиста. Яркий пример: Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за то, что человек не забил пенальти», – сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.
Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»