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  • Аршавин: «Глушакова год назад носили на руках. А теперь гнобят за незабитый пенальти» 

Аршавин: «Глушакова год назад носили на руках. А теперь гнобят за незабитый пенальти» 

3 мая 2018, 12:23
12

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, как критика влияет на футболистов.

«Задевает ли? Не сильно, но что-то действительно задевало.

Обычно о критике рассказывают родственники, знакомые. А если ты сам об этом не читаешь, то можно нормально жить. Это часть профессии любого футболиста. Яркий пример: Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за то, что человек не забил пенальти», – сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.

Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»

Источник: YouTube
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кайрат Спартак Аршавин Андрей Глушаков Денис
Комментарии (12)
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FanatSerj
1525340057
Так глорьё же вокруг одно, что в стране, что в футболе, с памятью рыбки.
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bset
1525340096
А потом удивляются, когда футболист уходит из команды к конкуренту. Или уход футболиста - это предательство, а отношение к человеку, который столько сделал и который является капитаном, - это не предательство?
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oyabun
1525340258
Как то Аршавин видимо игру не смотрел. Если б только пенальти.. Он с игры 2 вернейших мяча не закатил. И в результате лотерея с пенальти.. И никто его особенно не гнобил. Покритиковали, поругали немного, это да. Так ведь было за что! Разве нет? Или надо в любом случае только хвалить?
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insider_retro
1525340519
Многие критикуют, иронизируют и позволяют себе колкости... Но, - "Еще никогда не было статуи установленной в честь критика!.." (Станислав Ежи Лец)
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Боцман59rus
1525341124
простое правило андрей, не зная ситуации, не комментируй - дело не в пенальти и болельщики в курсе, а для посторонних и тех, кто заявляет, что память у нас короткая, пояснять не буду -пустоЕ ...Вопросы были в течение двух лет и после слитого кубка, ожидаемо переросли критическое значение.))) - поэтому высказывания аршавина и многих доброжелателей спартака, точно характеризует поговорка про звон, который они слышали, но никак не могут понять гдЕ.)))
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кузнецов артем
1525341350
Вообще если честно на пенку наплевать, а то что его на 80 выпустили в том матче и он спустя 6 минут не успевает в свою зону за игроком и тот отдает голевой пас, вот это задевает
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Asbjorn
1525346668
не за не забитый пенальти,а за весь сезон,который Денис играет ниже среднего
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Опорник84
1525347194
А некоторые болельщики так и считают его лидером и хорошим футболистом!
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OfaZavr
1525360079
не только в пенальти дело ведь общий спад очевиден. а болельщики критикуют оттого что просто хотят чтобы он вернул былой уровень и всегда старался. нормальная и конструктивная критика всегда полезна и не надо на нее обижаться и считать что мы забыли все достижения и заслуги.
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zigbert
1525364827
Вот уж за пенальти его никто и не критикует.Он должен как капитан вести за собой команду и показывать достойную игру своим примером.
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