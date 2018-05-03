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    Аршавин: «Глушакова год назад носили на руках. А теперь гнобят за незабитый пенальти» 

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, как критика влияет на футболистов.

    «Задевает ли? Не сильно, но что-то действительно задевало.

    Обычно о критике рассказывают родственники, знакомые. А если ты сам об этом не читаешь, то можно нормально жить. Это часть профессии любого футболиста. Яркий пример: Глушакова год назад любили, носили на руках, выпивали с ним миллеровку. А теперь его гнобят за то, что человек не забил пенальти», – сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.

    Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»

    Источник: YouTube

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    03.05.2018 12:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:27

      Вот уж за пенальти его никто и не критикует.Он должен как капитан вести за собой команду и показывать достойную игру своим примером.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:07

      не только в пенальти дело ведь общий спад очевиден. а болельщики критикуют оттого что просто хотят чтобы он вернул былой уровень и всегда старался. нормальная и конструктивная критика всегда полезна и не надо на нее обижаться и считать что мы забыли все достижения и заслуги.

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 15:08

      Просто наши футболисты не могут держать высокий уровень постоянно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 мая 2018, 14:33

      А некоторые болельщики так и считают его лидером и хорошим футболистом!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 мая 2018, 14:24

      не за не забитый пенальти,а за весь сезон,который Денис играет ниже среднего

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 мая 2018, 13:03

      Аршава может сам любитель "миллеровки", в Спартаке эту дрянь не употребляют, и дело вовсе не одиночном пенальти, пусть не брешет. Как пел про таких советчиков В.С. Высоцкий "А если зуд — без дела не страдайте, У вас ещё достаточно делов: Давите мух, рождаемость снижайте, Уничтожайте ваших воробьёв! И не интересуйтесь нашим бытом — Мы сами знаем, где у нас чего".

      8
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > silver29 3 мая 2018, 13:28

      Зря так про "миллеровку", как любой самогон, как не крути, это экологически чистый продукт. Что сам сваришь, то и пьешь. Интересно, а какую дрянь в Спартаке употребляют, если они только к концу сезона начали приходить в нормальное состояние? Правда эпизодически............

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 мая 2018, 12:55

      Вообще если честно на пенку наплевать, а то что его на 80 выпустили в том матче и он спустя 6 минут не успевает в свою зону за игроком и тот отдает голевой пас, вот это задевает

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 мая 2018, 12:52

      простое правило андрей, не зная ситуации, не комментируй - дело не в пенальти и болельщики в курсе, а для посторонних и тех, кто заявляет, что память у нас короткая, пояснять не буду -пустоЕ ...Вопросы были в течение двух лет и после слитого кубка, ожидаемо переросли критическое значение.))) - поэтому высказывания аршавина и многих доброжелателей спартака, точно характеризует поговорка про звон, который они слышали, но никак не могут понять гдЕ.)))

      12
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 12:41

      Многие критикуют, иронизируют и позволяют себе колкости...
      Но, - "Еще никогда не было статуи установленной в честь критика!.."
      (Станислав Ежи Лец)

      6
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 3 мая 2018, 12:37

      Как то Аршавин видимо игру не смотрел. Если б только пенальти.. Он с игры 2 вернейших мяча не закатил. И в результате лотерея с пенальти.. И никто его особенно не гнобил. Покритиковали, поругали немного, это да. Так ведь было за что! Разве нет? Или надо в любом случае только хвалить?

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